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清明連假小琉球一房難求 年輕族群改找「這邊」住宿

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉連假一房難求，年輕遊客轉找露營區住宿。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉連假一房難求，年輕遊客轉找露營區住宿。圖／讀者提供

清明連假全台景點遊客爆棚，屏東縣琉球鄉一房難求，訂房未果的年輕遊客改變策略，自行攜帶裝備向島上唯一的露營區承租營地搭帳篷休憩，相對客房住宿費便宜不少，其中一名男子僅一個睡袋、一頂單人帳，自嘲是「家徒四壁風」。

露營業者蔡天嘉表示，回鄉將私人土地改造做小本生意，營區設備齊全，薄利多銷讓來玩的人省下住宿費，有餘裕安排更多其他遊玩行程。

5年級生的小琉球露營業者蔡天嘉是在地人，國中畢業後就離開家鄉出外打拚，40幾年前回到小琉球，有感於島上旅宿費高昂，將家裡留下的土地改造成2層樓全開放式露營區，腹地350坪左右，設備一應俱全。

「朋友笑我傻，笑我笨」，他說，連假島上遊客爆滿，但營區內不會租滿，要留給客人足夠活動空間，「出來就是要放鬆，不要有壓迫感」，薄利多銷讓來玩的人省下住宿費，拿去吃東西、消費都好。

一群共7名來自北部要去潛水的年輕人，在營區內一邊炊煮食物，一邊乘涼聊天。其中一名男子說，連假前2個禮拜就訂不到房間，所幸找到這間露營區，3天2夜別有一番風味，環境通透很涼，一覺到天亮，下次還會再來，就是風太大，戲稱自己遭風吹歪的帳篷是「比薩斜塔」風格。

屏東縣琉球鄉連假一房難求，住在島上唯一露營區的年輕人戲稱自己遭風吹歪的帳篷是「比薩斜塔」風格。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉連假一房難求，住在島上唯一露營區的年輕人戲稱自己遭風吹歪的帳篷是「比薩斜塔」風格。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉連假一房難求，一群來自北部的年輕遊客在島上唯一露營區搭棚煮食。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉連假一房難求，一群來自北部的年輕遊客在島上唯一露營區搭棚煮食。圖／讀者提供

露營區 小琉球 住宿

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