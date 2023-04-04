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高雄旗山老街連假湧人流 業者：普發6千帶動消費潮

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
清明連假第4天，高雄旗山老街仍人潮壅擠。記者古和純／攝影
清明連假第4天，高雄旗山老街仍人潮壅擠。記者古和純／攝影

今年清明連假放5天，不少民眾返鄉掃墓完，就安排長途旅程，帶著全家老少出遊踏青，今天雖已近假期尾聲，高雄旗山老街仍湧現人潮，在地經營有成的伴手禮店家指出，今年疫情趨緩加上中央普發6千元，帶動消費買氣比起去年同期，業績至少多3成，企盼這樣繁榮的景象能延續下去。

今天已是清明連假第4天，也是一年一度專屬兒童的節日，不少家長選在今天帶著孩子赴各地遊樂園放電玩耍，高雄橋頭區甫開幕的CP BOX青埔廣場，特別優惠兒童省下200元入園費，並舉辦「繪畫拿獎學金」的公益活動，吸引上萬名親子客群前往拍照遊憩。

今天不只有遊樂園吸引不少人潮前往，在北高雄的旗山老街同樣湧現車流人潮，接近下午4時許，旗山老街上不少民眾手拿名產香蕉紅茶冰邊喝邊逛大街，有一名越南籍攤商業者表示，清明連假業績至少翻倍看漲，沿路不少消費者排長龍等待採買小吃美食。

據當地著名手工蛋捲伴手禮洪姓業者指出，今年清明連假業績長紅，老街採買人潮至少增加3成以上，洪認為，疫情趨緩民眾走出家門的意願增加，中央普發6千元幫助經濟活絡，願意掏錢出來消費的人明顯增加，此外，有民眾表示，今天已是連假第4天，要趁著假期尾聲，帶著一家老小外出透透氣。

高雄旗山老街香蕉手工蛋捲業者生意漲5成。記者古和純／攝影
高雄旗山老街香蕉手工蛋捲業者生意漲5成。記者古和純／攝影
高雄旗山老街人潮多。記者古和純／攝影
高雄旗山老街人潮多。記者古和純／攝影

連假 老街 業績

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