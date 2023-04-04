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蘇花路廊北返車流湧現 車多壅塞預估晚間8時趨緩

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花路廊今天中午過後北返車流逐漸增加，新城警方在崇德管制站啟動輪放管制措施，車龍回堵約1公里。記者王燕華／攝影
蘇花路廊今天中午過後北返車流逐漸增加，新城警方在崇德管制站啟動輪放管制措施，車龍回堵約1公里。記者王燕華／攝影

清明5天連假即將進入尾聲，蘇花路廊今天北上車流湧現，截至下午3時，北上約9100輛次，新城警方在崇德管制站實施雙線車道單線輪流放行，公路總局估算今天車多時段至晚間8時才能紓解，明天預計上午10時一直塞到晚間10時，籲用路人避開尖峰時段。

明天就是連假收假日，部分民眾提早一天北返，公路總局表示，蘇花路廊花蓮崇德地區北上車流在上午10時湧現，每小時約維持在1100到1200輛次之間。

因應蘇花路廊車多，花蓮新城警分局於上午11時30分在崇德管制站實施雙線車道單線輪流放行，因輪放措施，回堵約1公里，但通過管制站後，車速可維持40公里。

公路總局表示，目前蘇花路廊北上車多路段為台9線東澳端至新澳隧道路段、南澳市區、觀音谷風隧道、和平地區至中仁隧道北口、仁水隧道南口至崇德地區；蘇花改南澳交控中心估計車多壅塞情況，要到晚間8時才能紓解。

明天為收假日，公路總局預估蘇花路廊北返車潮會在上午湧現，全天北上車流量將近2萬輛次，車多壅塞時段可能從上午10時到晚間10時，公路總局呼籲用路人事先規畫行程，避開尖峰時段。

蘇花路廊今天中午過後北返車流逐漸增加，新城警方在崇德管制站啟動輪放管制措施，車龍回堵約1公里。記者王燕華／攝影
蘇花路廊今天中午過後北返車流逐漸增加，新城警方在崇德管制站啟動輪放管制措施，車龍回堵約1公里。記者王燕華／攝影

蘇花路廊 花蓮 車道

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