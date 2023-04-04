今國5北向雪隧通過量增24% 明12處地雷路段從早塞到晚

今天為清明連假第4天，高速公路局預估全日交通量為115百萬車公里，國5北向雪隧通過量更較去年同期增加24%，明天連假最後一天有12處易壅塞路段，其中國5北向預計從上午9點塞至晚上8點，建議北向用路人利用上午離峰時段，或行駛台61、台63替代道路。

高公局表示，今天截至下午3點國道全線交通量為61百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車公里，國5北向雪隧截至下午3點共2萬5千通過輛次，較去年同期增加24%。

高公局指出，今天截至下午2點，國1北向湖口服務區、國3北向樹林路段都有車多壅塞；中部地區國1北向彰化及台中系統、國6西向國姓路段都有車多情形；南部地區新營、麻豆及左營端都有車多壅塞，其中國1下營系統因事故回堵，目前仍在處理中；國5北向頭城至坪林則預計壅塞至深夜。

高公局表示，明天為連假最後一天，預計國1北向苗栗至湖口、國3北向關西至大溪從下午4點塞至晚上7點，國5北向從上午9點塞至晚上8點，中部地區國1北向西螺至埔鹽系統、南屯到后里、國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至大甲、苑裡至香山從下午4點塞至晚上7點，國4西向潭子系統至豐勢、國6西向舊正至霧峰從下午3點塞至晚上8點，南部地區國10西向仁武至左營端下午4點塞至晚上7點，建議北向用路人利用上午離峰時段，或行駛台61、台63替代道路。