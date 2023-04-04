快訊

稱「青年從政建議別來國民黨」 徐巧芯親吐緣由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今國5北向雪隧通過量增24% 明12處地雷路段從早塞到晚

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國5北向雪隧截至今天下午3點共2萬5千通過輛次，較去年同期增加24%。圖／取自高公局1968網站
國5北向雪隧截至今天下午3點共2萬5千通過輛次，較去年同期增加24%。圖／取自高公局1968網站

今天為清明連假第4天，高速公路局預估全日交通量為115百萬車公里，國5北向雪隧通過量更較去年同期增加24%，明天連假最後一天有12處易壅塞路段，其中國5北向預計從上午9點塞至晚上8點，建議北向用路人利用上午離峰時段，或行駛台61、台63替代道路

高公局表示，今天截至下午3點國道全線交通量為61百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車公里，國5北向雪隧截至下午3點共2萬5千通過輛次，較去年同期增加24%。

高公局指出，今天截至下午2點，國1北向湖口服務區、國3北向樹林路段都有車多壅塞；中部地區國1北向彰化及台中系統、國6西向國姓路段都有車多情形；南部地區新營、麻豆及左營端都有車多壅塞，其中國1下營系統因事故回堵，目前仍在處理中；國5北向頭城至坪林則預計壅塞至深夜。

高公局表示，明天為連假最後一天，預計國1北向苗栗至湖口、國3北向關西至大溪從下午4點塞至晚上7點，國5北向從上午9點塞至晚上8點，中部地區國1北向西螺至埔鹽系統、南屯到后里、國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至大甲、苑裡至香山從下午4點塞至晚上7點，國4西向潭子系統至豐勢、國6西向舊正至霧峰從下午3點塞至晚上8點，南部地區國10西向仁武至左營端下午4點塞至晚上7點，建議北向用路人利用上午離峰時段，或行駛台61、台63替代道路。

連假 雪隧 替代道路

延伸閱讀

不斷更新／清明連假倒數第二天 高公局估北返「這些路段」恐塞

台灣祭3日湧入近百萬人次！恆春湧現北返車流 替代道路報你知

國5雪隧狂塞14小時用路人哀號 燈火通明車龍凌晨才紓解

今為連假北返車潮最大量 11處地雷路段、國5恐塞至深夜

相關新聞

今國5北向雪隧通過量增24% 明12處地雷路段從早塞到晚

今天為清明連假第4天，高速公路局預估全日交通量為115百萬車公里，國5北向雪隧通過量更較去年同期增加24%，明天連假最後...

還沒開園就擠爆 兒童新樂園排長龍 網：別低估家長決心

今天是兒童節，也是清明連假第4天，台北市長蔣萬安一早也到兒童新樂園歡度兒童節，不過今天包括台北市立動物園、兒童新樂園都人...

航空票價居高不下！明年春節機票已經有人開搶 東京、大阪平均2.3萬

去年疫情緩和、各國陸續開放國境，讓航空、旅遊業再現生機，但因航班數不足、又無法快速增班，從去年底迄今航空票價一直居高不下...

北返收假快避開！國道下午13處地雷路段看這邊

今天為清明節連續假期第4天，高速公路局表示，國道上午共3起事故影響車流甚鉅，預計下午起陸續湧現北返車潮，包括國1、國3、...

清明連假出遊要注意 中彰雲嘉空品差11處亮橘燈

今天是清明連假第4天，各地天氣多高溫晴朗，但由於環境風場為東南風，雲嘉南以北位於下風處，民眾出遊需注意空氣品質。截至下午...

兒童節家長排慘、小孩玩瘋！兒童新樂園免費入園 排隊長龍見不到盡頭

清明五天連假不僅國道狂塞，墾丁、澎湖、溪頭、淡水老街等知名景點也出現擁擠人潮。為歡慶兒童節，兒童新樂園在4月1日至5日止，全國國小（含）以下學童，持2023兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等身分證明文件，連同陪同家長1位，可享免費入園優惠，園內遊樂設施正常收費，因此湧入大批親子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦