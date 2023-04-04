兒少家庭照顧者失學悲歌 家總籲提供支持服務

今天是兒童節，但國內卻有一群年紀不到18歲的孩子，肩負起兒少照顧者重擔，需要照顧身心失能的父母或家人，被迫提早長大，家總呼籲主管單位推動友善照顧校園，提供支持服務。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧今天接受媒體聯訪表示，快樂成長是每個孩子都享有的基本人權，但卻有一群孩子因家人身心失能或長輩失親職等緣故，成為主要照顧者或協助性質的次要照顧者，犧牲睡眠、休息、遊戲、課業投入或社團參與時間，承擔與他們年齡不符的照顧責任。

衛福部次長李麗芬表示，小孩必須身兼家庭照顧者角色的家庭，通常都符合社安網的脆弱家庭定義，近期已安排各縣市社福中心了解服務對象是否有兒少照顧者，同時呼籲村里長協力通報社會局，希望提供長照服務，如家裡有就業人口也會媒合就業，維持家庭功能，讓兒少安心求學。

陳景寧指出，透過兒童及少年生活調查等官方資料，都沒有提到與18歲以下兒少照顧者有關數據，年長者主要照顧者統計也非常粗略僅有40歲以下，「但這樣的孩子其實就在你我身邊，他們不敢放手、對未來沒有希望感，更怕求助後家庭會被拆散」。

家總曾接觸過一名個案，這名國中生的媽媽是腦癌患者，過去由爸爸擔任主要照顧者，但爸爸在前一年中風過世，雖然校方有介入，但老師僅提醒不要因照顧而錯過學習黃金期，卻沒人幫這個孩子做好悲傷的準備，面臨即將而來的告別，對孩子而言，「學習」不是此時此刻最關鍵的事。

陳景寧表示，校園是給予兒少照顧者支持的第一線，但至今缺乏相關調查報告，據英國諾丁漢大學推估，約20%在學生正在承擔照顧責任，英國採取支持行動，如給予兒少照顧者明確的福利身分類別，發展適切評估與處遇對策，敦促學校扮演發現兒少照顧者與提供服務的積極角色。

陳景寧呼籲，推動「友善照顧校園」，完成台灣兒少照顧者的需求調查，建立兒少照顧者負荷評估量表，並提供適切的支持服務，如衛福部與教育部合作，加速連結長照2.0或支持家庭的資源；再者是制定正確認知兒少照顧者問題的教材，辦理師生培力課程。