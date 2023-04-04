澎湖客貨運輪船舶命名下水 載車數達80輛自小客、4輛遊覽車

「澎湖」客貨運輪船舶命名、下水典禮，今天在日本四國廣島縣尾道市瀨戶田工場舉行。澎湖縣府表示，新船總噸位比目前臺華輪大，載客空間更舒適，提高臥鋪數達300位，載車數也提高到80輛小客車、4輛遊覽車及10個貨櫃，可舒緩目前車位難求窘況

命名儀式由航港局長葉協隆主持，澎湖縣府受航港局邀請，由副縣長林皆興代表與會、與内海造船株式会社社長原耕作、台灣航業公司總經理仇忠林、中國驗船中心董事長謝謂君、執行長鄭志文、台灣設計研究院院長張基義等共同見證。新船下水禮邀請航港局葉局長夫人李淑珠執行，支綱切斷後新船緩緩下水，代表新船永遠航行平安。

林皆興表示，臺華輪肩負澎湖、高雄航行的任務，船齡已超過30年，澎湖鄉親長期殷切盼望再造一艘新船，經蔡英文總統拍板定案及立委楊曜支持，並由交通部航港局委外建造營運。

林皆興感謝日本專業的「内海造船株式会社」如期如質建造新船，期待今年8月可順利交船，也感謝台灣航業公司超過一甲子經營高雄-澎湖航線外，更期待澎湖輪後續營運持續提升旅客軟硬體服務品質，造福鄉親。

澎湖縣旅遊處表示，澎湖輪108年由蔡總統指示請交通部收回辦理，交通部航港局辦理「高雄馬公航線長期航班勞務採購案」招標，110年中由台灣航業公司得標，合作船廠為日本「内海造船株式会社」，於111年8月開工，11月安放龍骨，今天辦理下水，船廠接續進行船艙內裝、細部配置，預計8月返回高雄，9月首航營運。