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豬肉價格刷新紀錄「逼近牛肉」 豬肉攤放長假暫時不賣

聯合報／ 記者陳雅玲陳苡葳／雲林即時報導
豬肉拍賣價格再度創高，菜市場豬肉零售價格也跟漲，消費者買不下手，乾脆多吃點菜，豬肉攤商不敢調漲太多，怕嚇走消費者，乾脆自己放長假因應。記者陳雅玲／攝影
豬肉拍賣價格再度創高，菜市場豬肉零售價格也跟漲，消費者買不下手，乾脆多吃點菜，豬肉攤商不敢調漲太多，怕嚇走消費者，乾脆自己放長假因應。記者陳雅玲／攝影

受到國際原物料價格高漲、去年仔豬流行性下痢死亡多、養豬場改建等影響豬源供應，雲林肉品市場昨天拍賣價格平均每公斤98.11元，價格再度創高，「這個價格快要可以吃牛肉了」，菜市場豬肉零售價格平均各部位都調漲約20元，消費者買不下手，乾脆多吃點菜，豬肉攤商不敢調漲太多，乾脆自己放長假因應。

「有吃過這麼貴的豬肉嗎？」雲林肉品市場總經理黃加安說，他原預估豬肉拍賣價格每公斤95元已經觸頂，沒想到竟然又拍出98.11元的高價，他不敢預估接下來的豬價會漲到哪裡，因為整個市場供需失衡已經大亂，零售價格漲幅估計有3成。

豬肉價格一漲再漲，黃加安坦言，「消費者吃到牛肉價格般的豬肉，承銷商硬著頭皮採購到手軟，豬農飼養成本提高、育成率下降，沒人是贏家」，雖然豬肉價格還不至於跟牛肉一樣貴，但農委會增加1天休市日，恐怕只能調節一時，整體價格短期難以回穩。

記者實際走訪菜市場，蔡姓消費者正準備購買五花肉祭祖，聽到每台斤200元的高價，原本想買兩塊豬肉立刻縮手改買1塊，她說，雞蛋也漲、豬肉、雞肉也漲，實在吃不消。

許姓攤商說，消費者最常買的五花肉、梅花肉之前零售價每台斤180元，現在已經漲到200元，這樣的價格快要可以吃牛肉了，後腿肉每台斤也漲到140元，平均各部位的豬肉都漲20元左右，他已盡可能吸收成本，有的攤商漲幅更高。

王姓攤商賣豬肉已25年，不曾遇到這麼高的豬肉價格，他說如果跟著市場節節調漲價格，應該沒有多少消費者吃得起，不漲又沒有利潤，乾脆增加休息日，原本清明節後休市3天，他決定要休6天，跟家人一起出遊，這是他20多年來，除了過年期間，第1次放這麼長的假。

豬肉價格高漲，小吃業者也吃不消，雲林有肉羹、小籠包業者從本月起各項產品調漲5元，也有烤肉業者計畫在豬肉價格尚未回穩之前增加休息日。

豬肉拍賣價格再度創高，菜市場豬肉零售價格也跟漲。記者陳雅玲／攝影
豬肉拍賣價格再度創高，菜市場豬肉零售價格也跟漲。記者陳雅玲／攝影
豬肉拍賣價格再度創高，菜市場豬肉零售價格也跟漲。記者陳雅玲／攝影
豬肉拍賣價格再度創高，菜市場豬肉零售價格也跟漲。記者陳雅玲／攝影

豬肉 雲林

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