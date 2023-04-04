還沒開園就擠爆 兒童新樂園排長龍 網:別低估家長決心

今天是兒童節，也是清明連假第4天，台北市長蔣萬安一早也到兒童新樂園歡度兒童節，不過今天包括台北市立動物園、兒童新樂園都人潮擠爆，尤其兒童新樂園今天上午九點開園前，外頭就排滿等著入園的家長及小朋友，人潮一路蔓延到旁邊的科教館、承德路，不少網友也留言驚呼，「這人潮太可怕！」

也正因為人潮實在太多，兒童新樂園今天也提早十分鐘讓遊客入園，才慢慢舒緩人潮，不過入園之後，每個設施也都大排長龍，至少要排個幾十分鐘。