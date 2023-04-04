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還沒開園就擠爆 兒童新樂園排長龍 網:別低估家長決心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
昨天連假第三天，兒童新樂園同樣人潮滿滿，民眾大排長龍。記者許正宏／攝影
昨天連假第三天，兒童新樂園同樣人潮滿滿，民眾大排長龍。記者許正宏／攝影

今天是兒童節，也是清明連假第4天，台北市長蔣萬安一早也到兒童新樂園歡度兒童節，不過今天包括台北市立動物園、兒童新樂園都人潮擠爆，尤其兒童新樂園今天上午九點開園前，外頭就排滿等著入園的家長及小朋友，人潮一路蔓延到旁邊的科教館、承德路，不少網友也留言驚呼，「這人潮太可怕！」

也正因為人潮實在太多，兒童新樂園今天也提早十分鐘讓遊客入園，才慢慢舒緩人潮，不過入園之後，每個設施也都大排長龍，至少要排個幾十分鐘。

不過除了今天兒童節，兒童新樂園人潮擠爆，其實昨天連假第三天，兒童新樂園同樣人潮滿滿，民眾大排長龍，玩一個設施至少要花30分鐘以上排隊。有家長在社群臉書粉專留言說「低估了家長的決心」，還有網友說「如果是我，我會去旁邊科教館吹冷氣」。

今天兒童節，台北市兒童新樂園人潮擠爆，玩設施都要大排長龍。記者林麗玉／攝影
今天兒童節，台北市兒童新樂園人潮擠爆，玩設施都要大排長龍。記者林麗玉／攝影
有網友一早就在臉書社群貼文，表示兒童新樂園一早開園前就人潮擠爆。圖／引用自爆廢公社粉絲專頁
有網友一早就在臉書社群貼文，表示兒童新樂園一早開園前就人潮擠爆。圖／引用自爆廢公社粉絲專頁

兒童新樂園 兒童節

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