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清明連假出遊要注意 中彰雲嘉空品差11處亮橘燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天雲嘉南以北位於下風處，民眾出遊需注意空氣品質。圖／截自環保署空品監測網
今天雲嘉南以北位於下風處，民眾出遊需注意空氣品質。圖／截自環保署空品監測網

今天是清明連假第4天，各地天氣多高溫晴朗，但由於環境風場為東南風，雲嘉南以北位於下風處，民眾出遊需注意空氣品質。截至下午2時，全台共有11處空品測站亮橘燈，環保署提醒，中部、雲嘉南地區、苗栗地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動；另周四環境風場為東北風，雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。

依照環保署監測資料及氣象局早上10時氣象資料顯示，今天高屏空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以北空品區位於下風處，清晨至上午汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，清晨中部以北地區及金門馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，竹苗、高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

連假最後一天，5日環境風場為東南風至偏南風，高屏空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以北空品區位於下風處，清晨至上午汙染物稍易累積；清晨中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，北部、竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

星期四（6日）為連假後第一個上班日，白天環境風場為東南風至偏南風，雲嘉南以北空品區位於下風處，清晨至上午汙染物稍易累積；清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

周四晚間起環境風場為東北風，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，北部、竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

馬祖 金門 連假

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