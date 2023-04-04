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每萬名新生兒1到2人膽道閉鎖 善用9色便便卡辨識

中央社／ 台北4日電

台灣每1萬名新生兒中，就有1到2名寶寶膽道閉鎖，且原因不明。國健署提醒，善用嬰兒9色大便辨識卡，若出現灰白或淡黃色便便，應在出生60天內篩檢治療，降低日後肝硬化機會。

衛生福利部國民健康署近日透過新聞稿指出，新生兒常見生理性黃疸，膚色呈亮黃色，通常在出生後的第3天出現，黃疸數值逐漸增加，約在第5天達高峰，第7天後逐漸下降。

新生兒的生理性黃疸通常在14天會消失，若持續超過兩週以上，甚至一直到滿月時，都還有黃疸現象，很可能是罹患了嚴重的肝膽疾病。

嬰兒膽道閉鎖為新生兒的主要肝膽疾病之一。國健署表示，經查2022年國際臨床醫學期刊報告，台灣每1萬名活產新生兒中，就有1至2人發生膽道閉鎖，其致病原因尚不清楚，可能是先天性異常或感染及發炎所造成。

身體的膽道為連結肝臟與十二指腸的通道，負責運送膽汁，若膽道不通（閉鎖），膽汁則無法排出，累積在肝臟，便會影響肝功能，可能導致肝硬化，且造成皮膚及眼白泛黃，即所謂「黃疸」，大便顏色也會呈現灰白或淡黃色。

國健署自2004年起，全面推廣將「嬰兒大便辨識卡」放入兒童健康手冊內，呼籲家長善用手冊中黃金9色卡，早期發現嬰兒肝膽疾病，如確診為膽道閉鎖，最好在出生60天內接受治療，以降低日後造成肝硬化的機率。

新生兒 肝硬化

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