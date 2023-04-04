名勝世界壹號郵輪今從高雄出發 每周二航次航向香港

「名勝世界壹號」以高雄、香港當雙母港，今天從高港首航，每周二、四可從高雄出發前往香港，周二停留澎湖，1年停靠高雄78航次、預估帶來16.8億元觀光產值，可選擇船去機回或機去船回。台灣港務公司表示，未來啟動高雄港及蓬萊雙旅運中心運作模式，吸引各式船型郵輪造訪高雄。

高雄市長陳其邁、澎湖縣長陳光復、台灣港務公司董事長李賢義等人出席首航儀式。陳其邁說，他帶著羨慕又忌妒的心情參與活動，不能跟著郵輪出海，心情實在很「鬱卒」，畢竟身為市長只能參加只要動身就可以趕回家的旅程，未來會更努力吸引更多郵輪停靠高雄。

陳光復說，澎湖擁有全世界最美海灣，目前1年觀光客120萬人次，4月11日起每周二名勝世界壹號靠港，可望達到126萬人次。

名勝世界壹號載客量1856人，每周兩航次從高雄航向香港，有3天或4天行程，淡季6900元起、旺季13900元起，價格視旅程時間及住艙等級不同，港務費另計。名勝世界郵輪總裁吳明發表示，高雄1年停靠78航次，預計帶來14萬人次旅客。

今天首航旅客在9號（蓬萊商港）碼頭出境，報名4天3夜行程的蔡小姐說，高雄擁有絕佳的海港景色，很期待遊輪之旅，不過高雄港旅運中心的環境較舒適，搭乘輕軌比較近，對國際旅客較為便利。

台灣港務公司董事長李賢義表示，高雄港旅運中心仍在提升智慧化設施，6月可完成軟硬體設施，蓬萊旅運中心將進行擴建及整修，未來高雄港將以雙郵輪旅運中心來吸引各式國際郵輪目光。