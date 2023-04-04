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侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)
山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

演出電影「侏羅紀公園」系列的英國演員山姆尼爾，近日自爆罹患淋巴癌三期，並從去年開始接受治療，最初他就是發現自己脖子上出現腫塊就醫。新光醫院血液腫瘤科主治醫師游介宇說，淋巴癌於醫學上有50多種，每種淋巴癌都有不同療法，但因醫療仍有限制，並非所有病人都可治癒，一旦發現頸部、腋下、鼠蹊部等處淋巴結出現腫脹，應盡速就醫檢查。

游介宇說，罹患淋巴癌後，最常出現的症狀就是淋巴結腫脹，而最接近表皮的淋巴結就位在頸部、腋下、鼠蹊部三處，民眾平時可以多自我觸摸、觀察有無出現腫塊，除淋巴結腫脹外，其他症狀還包括疲憊、身體搔癢、發燒、體重變輕等，但因這些症狀也可能是其他疾病，而難以區分，使得淋巴癌往往無法早期發現，提醒民眾應多注意自我身體的變化，如果出現不舒服，一定要提高警覺。

山姆尼爾為罹患血管免疫母細胞T細胞淋巴瘤，游介宇指出，此類T細胞淋巴癌在國內並不常見，T細胞淋巴癌病人可透過化療、骨髓移植、細胞療法，雖然部分T細胞淋巴癌病人可透過化療治癒，並非所有病人都可以做到。

游介宇說，所有癌症發生原因都是體內基因發生突變，其實，除了兒童癌症外，基因突變最大的危險因子是「年齡」，原因是癌症腫瘤生長非一次到位，不是一個基因突變就會引起癌症，而是經過好幾個步驟，這些步驟需要長時間累積，在「天時、地利、人和」的條件下，基因變異出現「不死細胞」，也就是不會自我凋亡的癌細胞，腫瘤才會開始生長。

游介宇表示，雖然基因突變的機會很低，但人體體內有幾十億的細胞，隨著年齡的累積，總是有機會發生變異，但民眾不需過度緊張，只要平時身體的免疫力保持好，即使出現一些些癌細胞，免疫系統都可以把它撲殺，可是如果免疫力不佳，癌細胞就會存活下來，造成身體危害，為達到防癌目標，保持正常生活作息、多運動、多吃蔬果、勿吸菸飲酒，維持好的免疫力十分重要。

淋巴 癌症

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