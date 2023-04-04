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影／早餐店業者醞釀停售蛋商品抗漲 憂加深對立改影片喚共鳴

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市議員鄭光峰（左）和早餐店業者蔡冠璋討論缺蛋議題，鄭認為，隨著進口蛋上市平衡供需，台灣缺蛋問題可望在4月底好轉。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員鄭光峰（左）和早餐店業者蔡冠璋討論缺蛋議題，鄭認為，隨著進口蛋上市平衡供需，台灣缺蛋問題可望在4月底好轉。記者王慧瑛／攝影

蛋荒風波持續延燒，南部上百家早餐店業者原醞釀停賣荷包蛋、蔥蛋、蛋餅等製品一段時間，盼藉此將供需拉回平衡，反制不斷上漲蛋價。帶頭的早餐店業者蔡冠璋表示，為避免加深和蛋農、蛋商對立，決定調整為拍攝影片，鼓勵改吃其他產品，將蛋留給更需要的長輩、孩童，寄望消費者自律、互助會是抑制蛋價解方。

蔡冠璋在高雄經營3家早餐店，家族有不少成員經營早餐店，對蛋價格外有感。蔡表示，大約2周前每箱20台斤雞蛋漲到1200元左右，北部甚至賣到每箱1500元，這是坐地起價，早餐店業者吃不消，不得不自救。

蔡冠璋指出，早餐店若不賣蛋商品，對營業額確實很傷，也可能流失客人，但為了讓蛋價早日回歸正常，民間必須團結，才能成為一股不可忽視的力量。

「原本的起義行動確定改為影片說服，希望減少對立！」蔡冠璋坦言，他原已串聯上百家早餐店業者，預備要展開抵制，經與高雄市議員鄭光峰討論後，決定調整作法，改拍攝影片對青壯年喊話暫時減少食用蛋產品，將蛋留給更需要的長輩、孩童，降低整體蛋用量，就能慢慢穩定供需，抑制漲不停的蛋價。影片將在明天拍攝，完成後會盡快上架。

鄭光峰說，市場缺蛋是事實，缺蛋風暴難解其實是不信任產生的混亂，蛋農、蛋商、用蛋業者、消費者各有立場，缺蛋問題不該泛政治化，隨著進口蛋上市縮小缺口後，台灣雞蛋供需可望在4月底恢復穩定。

鄭光峰表示，仰賴進口蛋必須有一定限度，長遠之計還是輔導國內蛋農願意養更多雞、生更多蛋，避免惡性循環。

高雄早餐店業者蔡冠璋說，他原本已串聯上百家早餐店業者，預備要展開抵制，經與高雄市議員鄭光峰討論後，決定調整作法，改為拍攝影片和消費者對話。記者王慧瑛／攝影
高雄早餐店業者蔡冠璋說，他原本已串聯上百家早餐店業者，預備要展開抵制，經與高雄市議員鄭光峰討論後，決定調整作法，改為拍攝影片和消費者對話。記者王慧瑛／攝影

早餐店 蛋價 雞蛋

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