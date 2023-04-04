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烏龜爬行未乾水泥路面 網友看到結局鬆一口氣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
烏龜爬行未乾水泥路面的情景引起網友關心。圖轉載自網路生態社群
烏龜爬行未乾水泥路面的情景引起網友關心。圖轉載自網路生態社群

大眾關注野生動物保育，網路出現一張烏龜誤入新鋪水泥路面的照片，雖有網友KUSO留言「希望水泥乾之前能走」，但更多網友關心烏龜是不是真的被黏在乾硬水泥路面上，後來有網友認真查網路訊息，看到烏龜被壯碩男子救出的照，鬆了一口氣。

照片顯示烏龜誤入新鋪未乾水泥路面，努力爬行一段距離想爬出泥濘水泥，在路面留下一道明顯爬行痕跡，烏龜爬往路邊並未掙脫。網友看到照片，很關心這事發生在何處？烏龜到底脫離險境了沒有？熱心網友查資料確認發生外國，不是台灣，再進一步搜尋網路，看到烏龜被一名路人跨越路面站在路邊抱起烏龜的PO照，證明烏龜已獲救。

彰化縣沒專門醫治兩棲類和爬蟲類的獸醫師，員林市一名廖姓市民飼養烏龜，曾帶生病烏龜到台中市求醫。今天他表示，烏龜的心室、小腸靠近腹部，尤其肛門在腹尾，那隻脫離水泥地的烏龜一定要徹底洗乾淨腹部、尾部和四肢，否則將傷害牠的健康。

烏龜

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