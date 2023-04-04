北返收假快避開！國道下午13處地雷路段看這邊

今天為清明節連續假期第4天，高速公路局表示，國道上午共3起事故影響車流甚鉅，預計下午起陸續湧現北返車潮，包括國1、國3、國4、國5、國6及國10等13處重點壅塞路段。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局表示，截至上午11點，國道全線交通量為33.3百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1北向內湖至汐止系統、國1南向下營至麻豆、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局指出，今天上午9點半於國1北向320.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵2公里；9點50分於國3北向35.1公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線加中間車道，造成後方車流回堵2.5公里；10點35分於國1南向303公里處發生貨櫃車超高撞橋墩事故，占用內線加中間車道，造成後方車流回堵5公里，均影響整體車流甚鉅。