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4月天空有看頭 錯過「日偏食」得再等7年

中央社／ 台南4日電

4月連假結束後的天空非常熱鬧，南瀛天文館今天表示，除了錯過再等7年，4月20日的「日偏食」外，也別忘鎖定11日的金星合昴宿、12日的水星東大距等天象。

南瀛天文館表示，4月最重要的天文看點，莫過於20日的日偏食。日食源自於日、地、月之間相對位置，當月球公轉來到地球和太陽之間時，若恰好遮擋住來自太陽的光線，就會形成日食。這次日食為混合型日食，澳洲、印尼等地可看見日全食，台灣因位於偏食帶，只能看見日偏食。南瀛天文館提醒民眾，錯過這次日食，接下來只能等到2030年。

南瀛天文館提醒，看日偏食要特別注意安全，因太陽光非常強烈，必須戴上專用觀測眼鏡，同時持續觀看時間不宜太久，最好別超過1分鐘，以免眼睛遭永久性傷害。屆時南瀛天文將將提供線上直播服務，可鎖定天文館YouTube頻道。

另外，南瀛天文館表示，11日晚間可於金牛座見到金星合昴宿星團，其中昴宿星團又稱七姊妹星團；兩天體相距約2.5度，金星亮度－4.05等，昴宿星團1.2等，用雙筒望遠鏡觀看時，可在同一視野中觀察到；若使用高倍率天文望遠鏡，更可發現金星盈虧。

4月12日為水星東大距，水星位於太陽以東，可於日落後見於西方低空，與太陽相距約19.5度，由於水星體積小且靠近太陽，平時容易受太陽光影響不易觀測，大距是最佳觀測時機，提醒天文迷把握機會。

南瀛天文館 日食

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