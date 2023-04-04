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豬源少又逢清明備料 毛豬每公斤批發價飆近百元創新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
疫病、飼養減少又逢清明備料，毛豬每公斤平均批發價99元創新高。聯合報系資料照
疫病、飼養減少又逢清明備料，毛豬每公斤平均批發價99元創新高。聯合報系資料照

明天是清明節，由於有祭祀拜拜需求，加上今起休市3天，畜產品價格大漲。根據農委會畜產行情資訊網顯示，4月3日毛豬拍賣頭數為2萬2225頭，規格豬每公斤平均批發價為99.03元，成歷史新高。豬協指出，受原物料漲價及豬下痢等因素，加上休市3天，導致豬源供不應求、價格飆漲。

連假期間毛豬價格不斷上漲，4月1日、2日規格豬每公斤平均批發價分別為95.05元及95.33元；休市前一天，4月3日規格豬每公斤平均批發價漲至99.03元，其中桃園、新竹、南投、台南、高雄市場單日交易行情，規格豬每公斤平均批發價更是飆破百元。

中華民國養豬協會副理事長林承德表示，近年國際原物料價格水漲船高，飼料為養豬主要成本支出，每公斤飼養成本已達85元；近年環保意識抬頭，業者只能減量精養，加上去年10月南部產區因小豬流行性下痢（PED），造成豬隻死亡、豬源減少，供應上就失衡，進而導致豬價持續上漲。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，清明連假期間毛豬價格飆漲為短時間的「暫時性情況」，但以長期供應量來看，豬隻數量仍有下降趨勢。由於飼料價格逐漸上漲，統計前年10月至去年2月，玉米價格已從9元漲至16元，另黃豆價格也上漲，進而影響毛豬價格。

洪健鈞指出，部分業者認為不符合成本，因此慢慢退出，這2年在養頭數少了20萬頭，飼養場數少了506場，豬隻屠檢頭數也創下10年新低。

農委會畜牧處副處長江文全表示，清明節國內豬肉有季節性需求，部分畜牧場因配合豬舍改建，加上小豬下痢、藍耳病等疫病，毛豬供應量稍微減少，會透過進口機制，盤點一整年的屠宰數量，相關措施已啟動中，會確保國內產量占國內需求量的9成。

豬價 飼料

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