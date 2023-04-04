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家長崩潰、小孩玩瘋！兒童新樂園免費入園 排隊長龍見不到盡頭

兒童節家長排慘、小孩玩瘋！兒童新樂園免費入園 排隊長龍見不到盡頭

聯合新聞網／ 綜合報導
清明、兒童節連假迎來好天氣，3日北市兒童新樂園湧入滿滿人潮，從入口至園區內各式遊樂設施都是排隊人龍。記者許正宏／攝影
清明、兒童節連假迎來好天氣，3日北市兒童新樂園湧入滿滿人潮，從入口至園區內各式遊樂設施都是排隊人龍。記者許正宏／攝影

清明五天連假不僅國道狂塞，墾丁、澎湖、溪頭、淡水老街等知名景點也出現擁擠人潮。為歡慶兒童節兒童新樂園在4月1日至5日止，全國國小（含）以下學童，持2023兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等身分證明文件，連同陪同家長1位，可享免費入園優惠，園內遊樂設施正常收費，因此湧入大批親子。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，今天(4)早上兒童新樂園外面排起長長隊伍，幾乎看不到盡頭。網友紛紛留言，「停車場9點半就滿了」、「排到科教館了啦！」、「昨天已經苦過來了」、「現場人山人海，爸媽真偉大」、「裡面滿滿的一坨坨的人海」、「超多人，每個設施都30分起跳」。

兒童新樂園人潮眾多。圖截自「爆廢公社」
兒童新樂園人潮眾多。圖截自「爆廢公社

其他網友留言建議大型連假不要往人多的地方擠，「連假就是在家陪孩子吹冷氣耍廢看排隊擠破頭，平日再找一天帶孩子去兒童樂園狂歡」、「還好我女兒喜歡的是超冷門的地方」、「昨天本來要去的，但看到人潮後就覺得其實去大都會公園玩就好了」、「好天氣連假，我都不敢帶小朋友去遊樂區」、「考慮不要去了，因為前幾個禮拜才去買全票每個都要排到翻掉，小朋友去排遊戲機，爸媽一堆在旁邊休息有位子的都要曬太陽，三思」、「我會去旁邊科教館吹冷氣」。

也有網友在臉書社團「信義區三兩事」哀號，「良心建議，不要去動物園」，表示這幾天連假都大排長龍，全家一起排隊到瘋掉。其他人說每年兒童節連假都是這樣，反正哪裡人都很多還是要去；也有人建議動物園、兒童樂園這種還是平日去的好。

同為熱門景點的台北市立動物園表示，2023年4月4日當天本國籍國小(含)以下學童 ，持2023兒童月活動摺頁文宣或身份證明文件(數位學生證、學生證或健保卡)，可享兒童及陪同家長1名(即1陪1)，當日免費入園參觀。園內搭乘遊客列車及參觀教育中心正常收費。

清明、兒童節連假迎來好天氣，3日北市兒童新樂園湧入滿滿人潮，從入口至園區內各式遊樂設施都是排隊人龍。記者許正宏／攝影
清明、兒童節連假迎來好天氣，3日北市兒童新樂園湧入滿滿人潮，從入口至園區內各式遊樂設施都是排隊人龍。記者許正宏／攝影

動物園 兒童新樂園 兒童節

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