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兒童節小學生免費入場 北市動物園一早發人潮警告

中央社／ 台北4日電
台北市立動物園兒童節開放就讀國小以下兒童免費入園，今天一早便發出「好天氣人潮警告」。圖為台北市立動物園的無尾熊。 圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園兒童節開放就讀國小以下兒童免費入園，今天一早便發出「好天氣人潮警告」。圖為台北市立動物園的無尾熊。 圖／台北市立動物園提供

今天是兒童節，台北市動物園開放就讀國小以下兒童免費入園，由於昨天入園人數已達3.8萬人，動物園今天一早便發出「好天氣人潮警告」，提醒遊客注意飲水及防曬。

台北市這2天都是太陽露臉的好天氣，動物園統計，去年清明連假入園人數最高單日僅約2萬人，昨天入園人數則超過3.8萬人，今天截至上午10時已入園約4000人。

由於氣象局預估台北市高溫可達攝氏29度，加上動物園今天開放就讀國小（含）以下兒童及1名陪同家長免費入園，預期人潮更勝昨天，動物園一早就在臉書發布「好天氣人潮警告」，提醒遊客帶小孩來參觀的同時要注意飲水及防曬。

台北市立天文科學教育館、兒童新樂園昨天也湧入大批人潮，天文館的停車場中午前就一位難求，兒童新樂園昨天則迎接約2.5萬名遊客，較去年同期大幅增加。

截至今天上午10時，兒童新樂園逾400格的汽車停車位已全數停滿，14項營運中的遊樂設施有6項需等候約1小時。

清明、兒童節連假迎來好天氣，北市兒童新樂園湧入滿滿人潮，從入口至園區內各式遊樂設施都是排隊人龍。 聯合報記者許正宏／攝影
清明、兒童節連假迎來好天氣，北市兒童新樂園湧入滿滿人潮，從入口至園區內各式遊樂設施都是排隊人龍。 聯合報記者許正宏／攝影

動物園 北市

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