兒童節小學生免費入場 北市動物園一早發人潮警告

今天是兒童節，台北市立動物園開放就讀國小以下兒童免費入園，由於昨天入園人數已達3.8萬人，動物園今天一早便發出「好天氣人潮警告」，提醒遊客注意飲水及防曬。

台北市這2天都是太陽露臉的好天氣，動物園統計，去年清明連假入園人數最高單日僅約2萬人，昨天入園人數則超過3.8萬人，今天截至上午10時已入園約4000人。

由於氣象局預估台北市高溫可達攝氏29度，加上動物園今天開放就讀國小（含）以下兒童及1名陪同家長免費入園，預期人潮更勝昨天，動物園一早就在臉書發布「好天氣人潮警告」，提醒遊客帶小孩來參觀的同時要注意飲水及防曬。

台北市立天文科學教育館、兒童新樂園昨天也湧入大批人潮，天文館的停車場中午前就一位難求，兒童新樂園昨天則迎接約2.5萬名遊客，較去年同期大幅增加。

截至今天上午10時，兒童新樂園逾400格的汽車停車位已全數停滿，14項營運中的遊樂設施有6項需等候約1小時。