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把握今明兩天好天氣 上班日鋒面通過中北部變天

聯合報／ 記者周湘芸陳智華╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，受到東南到偏南風影響，今明偏暖，但周四上班日鋒面通過，中北部要變天了。本報資料照片
天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，受到東南到偏南風影響，今明偏暖，但周四上班日鋒面通過，中北部要變天了。本報資料照片

今天熱得像夏天，明天也是。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，受到東南到偏南風影響，今明偏暖，但周四上班日鋒面通過，中北部要變天了。

柯聿寧指出，今天白天比較暖和、有點悶熱，東南部迎風面有些局部短暫雨，山區午後有短暫雨的位置會隨著風向往北移動，中北平地部午後有雲量增多趨勢。

柯聿寧指出，明天有鋒面逐漸接近，將轉為鋒前的偏南風環境，各地溫度仍然偏暖，預期有些中層水氣東移，北部白天雲量偏多，中部午後雲量也會變多一些，中北部的山區午後降雨機會也會提高，南部仍維持晴時多雲的穩定天氣。

至於周四鋒面逐漸通過中北部，預期能帶來降雨不多，不過對中北部仍有影響，可能帶來局部短暫雨，北部約在中午前後變天，中部在下午到晚上，南部則是要等到深夜到隔天。

鋒面通過後周五東北季風增強，中北部明顯轉涼，柯聿寧說，預期周五到周六上半天還有一波華南水氣東移，各地雲量仍較多偶有局部短暫雨機會，山區降雨機率較高。

柯聿寧指出，周六下半天到下周日水氣減少天氣逐漸好轉，下周日東北季風減弱，整體溫度再回升，預估下周初期又轉為東南到偏南風、偏暖的天氣型態。

東北季風 清明節

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