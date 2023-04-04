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兒童節玩具哪種環保 絨毛娃娃vs.木製玩具結果出乎意外

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團RE-THINK（重新思考）進行「絨毛娃娃 vs 木製積木」環保大對決，發現木製玩具不僅製造省碳，還有固碳效果。圖／截自RE-THINK重新思考臉書
環團RE-THINK（重新思考）進行「絨毛娃娃 vs 木製積木」環保大對決，發現木製玩具不僅製造省碳，還有固碳效果。圖／截自RE-THINK重新思考臉書

今天是兒童節，許多家長會選購玩具送孩子，環團RE-THINK（重新思考）進行「絨毛娃娃 vs 木製積木」環保大對決，發現木製玩具不僅製造省碳，還有固碳效果，每公斤可減少1.7二氧化碳當量。但RE-THINK也說，無論哪種材質的玩具，選購可以玩很久的才是最環保選擇。

RE-THINK表示，各材質比較以每1公斤的碳排放量計算，聚酯纖維（PET）每公斤約排放6.64二氧化碳當量（CO2e），遠高於ABS塑膠的3.23二氧化碳當量。

從製作材質、碳排量進行比較，排名依序為樂高星際大戰套裝、絨毛玩具（含電池）、塑膠軌道組（PE材質）、絨毛玩具（不含電池）、木製疊疊。

RE-THINK指出，絨毛玩具布料使用的是PET，不含電池的絨毛玩具排碳量高於木製玩具；含電池的絨毛玩具裡會有尼龍製電池組，光該電池組就占整個玩具排碳量的61％，且每公斤排碳量高達9.31二氧化碳當量。

值得一提的是，樂高積木材質有65％使用碳排放量非常高的ABS塑膠，雖然每公斤排放量為3.23二氧化碳當量，不如PET的每公斤6.64二氧化碳當量，但一整組星際大戰套裝的碳排放量還是高於含有電池的絨毛玩具。

RE-THINK表示，天然的木製玩具不僅排放量比塑膠材料低，長久使用下，反而可以減少每公斤1.7二氧化碳當量，主因是木頭在生長過程中吸收二氧化碳，並保存在木頭裡，不只製造省碳，還有固碳效果。

至於砍樹是否更不環保，RE-THINK表示，樹木的存炭效果會因樹齡增加下降，且以廢棄後對環境的影響來看，木材還是比塑膠更好的選擇，因此重點還是選擇來源有保障的木材，並做到砍伐樹木後重新在原處種植。

RE-THINK指出，PVC在玩具常用塑膠材質中碳排放量算低，但製造過程常添加金屬穩定劑，使用顏料形式的鉛、鎘和砷等重金屬將使色澤鮮亮、也會添加鄰苯二甲酸鹽（塑化劑）。

RE-THINK解釋，鉛會導致神經系統疾病和腦損傷，鄰苯二甲酸鹽則會影響兒童的生殖發育，因此PVC曾被環保團體稱為「毒塑膠」；儘管環保署已公告，今年7月起禁止食品使用PVC材質包裝，但PVC仍廣泛使用於製造廉價玩具。

舉例來說，如黃色小鴨、彩色水槍等，過去都有被檢測出添加PVC材質的紀錄，RE-THINK提醒，在選購價格低廉且色彩豐富的塑膠玩具時，要特別注意是不是PVC材質，避免潛在的健康危害。

RE-THINK呼籲，整體來說，天然材質玩具比絨毛玩具排碳量少非常多，但並不是說娃娃或塑膠玩具都不能買，而是無論哪一種材質或類型的玩具，盡量選購可以玩很久、用很久的，才會是更環保的選項。

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