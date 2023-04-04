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連假國道、省道都好塞！國道客運搭乘人數較去年少3成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
昨天西部國道客運疏運人數仍較去年同期減少31.1%；東部國道客運則較去年同期減少17.4%。本報資料照
昨天西部國道客運疏運人數仍較去年同期減少31.1%；東部國道客運則較去年同期減少17.4%。本報資料照

疫情期間民眾多仰賴私人運具，隨著疫後開放，搭乘公共運輸人潮未完全回流。今天為清明節連假第4天，公路總局表示，連假期間已請客運業者籌備充足運能，但昨天西部國道客運疏運人數仍較去年同期減少31.1%；東部國道客運則較去年同期減少17.4%。今天午後各地將湧現出遊車潮，呼籲民眾多使用公共運輸以減少壅塞時間。

公路總局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線淡水竹圍路段至坪頂路路段東向、八斗子路段至蝙蝠洞路段東向、萬里漁港路段至新翡翠灣路段西向、基隆安樂路段至大武崙路段西向、台3線武嶺橋路段至大溪路段北向、梅山路段北向及台61線中彰大橋路段北向等。

公路總局指出，連假期間已請客運業者籌備充足運能，昨天西部國道客運共行駛3423班次，疏運6萬959人，疏運人數較去年同期減少31.1%；東部國道客運路線共計行駛922班次，疏運1萬7513人，疏運人數較去年同期減少17.4%。

公路總局預估，今天午後各地將湧現出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如中部台74線台中環線接國3、南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山至五甲；主要省道幹道如台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、金崙路段及麻里巴橋、台1線水底寮至楓港、台61線鳳鼻至香山及中彰大橋。

觀光景點易壅塞路段，如北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙、台3線大溪路段、中部台14甲霧社到清境、台21線日月潭、東部台9線礁溪路段。

國道客運 連假 清明節

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