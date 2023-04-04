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國5雪隧狂塞14小時用路人哀號 燈火通明車龍凌晨才紓解

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5雪隧路段昨晚狂塞，整條北上路段通火通明，直到今天凌晨2點才紓解。圖／截自高公局路況即時系統
國5雪隧路段昨晚狂塞，整條北上路段通火通明，直到今天凌晨2點才紓解。圖／截自高公局路況即時系統

國5雪隧北上路段從昨天中午就出現塞車回堵，直到今天凌晨2點紓解，狂塞14小時，長長車龍燈火通明，直到入夜時還一度回堵6公里多。公路單位坦言，「這種塞車的狀況，的確比較少見」，用路人苦不堪言。

清明連假第一天，雪隧的南下交通量創下歷史前三高，預估這兩天的北返車流應該不少。

昨天上午10點，國5開始出現車多，12點45分主線回堵，開始緊縮秒數，雪隧前回堵一直保持4、5公里，晚上6點高乘載管制結束又有一波車潮，11點左右主線甚至還塞了6公里多，各交流道前回堵一至兩公里，塞車紫爆路段車速只有個位數，直到凌晨2點才紓解。

公路單位表示，以往除非是春節，像是這種塞車的程度狀況，確實「比較少見」，可能由於疫情趨緩，目前去國外旅遊的人還不是很多，很多人在國內各景點走走，導致車流量比較大。

今天仍是北上路段車多壅塞，這兩天國5有不少故障車，是造成回堵的原因之一。高公局提醒用路人，開車上路前檢查三油、三水，注意輪胎及引擎，隨時留意1968或警廣路況廣播，或選擇改走台9北宜公路替代路線，避免塞在路上。

國5北上從昨天中午塞到凌晨2點，入夜時分，紫爆路段車速只有個位數，用路人苦不堪言。圖／截自高公局路況即時系統
國5北上從昨天中午塞到凌晨2點，入夜時分，紫爆路段車速只有個位數，用路人苦不堪言。圖／截自高公局路況即時系統

塞車 雪隧

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