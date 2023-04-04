國5雪隧狂塞14小時用路人哀號 燈火通明車龍凌晨才紓解

國5雪隧北上路段從昨天中午就出現塞車回堵，直到今天凌晨2點紓解，狂塞14小時，長長車龍燈火通明，直到入夜時還一度回堵6公里多。公路單位坦言，「這種塞車的狀況，的確比較少見」，用路人苦不堪言。

清明連假第一天，雪隧的南下交通量創下歷史前三高，預估這兩天的北返車流應該不少。

昨天上午10點，國5開始出現車多，12點45分主線回堵，開始緊縮秒數，雪隧前回堵一直保持4、5公里，晚上6點高乘載管制結束又有一波車潮，11點左右主線甚至還塞了6公里多，各交流道前回堵一至兩公里，塞車紫爆路段車速只有個位數，直到凌晨2點才紓解。

公路單位表示，以往除非是春節，像是這種塞車的程度狀況，確實「比較少見」，可能由於疫情趨緩，目前去國外旅遊的人還不是很多，很多人在國內各景點走走，導致車流量比較大。