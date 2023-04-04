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今為連假北返車潮最大量 11處地雷路段、國5恐塞至深夜

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

今天為清明節連假第4天，高速公路局預估，今天交通量為115百萬車公里，為北返車潮最大量，共有11處壅塞路段，今天上午重點壅塞路段為國1圓山至大華系統及國5北向宜蘭至坪林，其中，國5北向宜蘭至坪林預計自上午10點起塞至深夜12點。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1圓山至大華系統及國5北向宜蘭至坪林；下午壅塞路段還包括國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統、國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪。建議西部國道南部地區北向、國5北向用路人於上午9點前出發，中部地區北向用路人於中午12點前出發。

高公局預估國5北向宜蘭至坪林預計自上午10點起塞至深夜12點。圖／高速公路局提供
高公局預估國5北向宜蘭至坪林預計自上午10點起塞至深夜12點。圖／高速公路局提供

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7點交通量為11.2百萬車公里，今天相關疏導措施包括中午12點至晚間9點封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北入匝道及南投服務區便道、下午2點至晚間9點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制、單一費率、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。

高公局表示，昨天全日交通量為123.2百萬車公里，為年平均平日1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日1.3倍，昨天下午國道車多路段為國1新竹系統至湖口、國3關西服務區至大溪路段，至晚間10點紓解；國5北向頭城至坪林路段，於今天凌晨1點紓解，其餘路段大致順暢。

宜蘭 國道 高速公路 清明節 車潮

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