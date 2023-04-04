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清明連假到數第二天 高公局估北返「這些路段」恐塞

聯合報／ 記者周湘芸陳智華╱台北即時報導
今天是清明節連續假期倒數第二天，高速公路局預估北返車潮多，國1苗栗-湖口等國5北向宜蘭-坪林等路段可能會塞車。 本報資料照
今天是清明節連續假期倒數第二天，高速公路局預估北返車潮多，國1苗栗-湖口等國5北向宜蘭-坪林等路段可能會塞車。 本報資料照

今天是清明節連續假期倒數第二天，高速公路局預估北返車潮多，國1苗栗-湖口等國5北向宜蘭-坪林等路段可能會塞車。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

上午7時許，各路段一片「綠油油」，時速多可達80公里以上，但高公局指出，預估今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今日重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口及南投服務區便道、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 宜蘭

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