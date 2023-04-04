今、明「暖熱如夏」上看35度 下周不排除首颱生成機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示表示，今、明(4、5日)兩天各地白天「暖熱如夏」，北部最高溫近30度、南部更達35度。周四(6日)鋒面接近，晚間起中部以北及東半部有局部陣雨，天氣轉涼。另外，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展機率，是否能發展為今年第1個颱風仍待觀察。

吳德榮指出，根據今(4日)晨觀測資料顯示，台灣附近雲層稀少、無降水回波、無降雨。今晨截至5點03分本島縣市平地最低氣溫為桃園(大溪區)16.1度；其他各地區平地最低氣溫為中部(嘉義東區)18.0度，南部(高雄內門區)18.5度，東部(花蓮壽豐鄉)17.8度。

吳德榮表示，根據最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(4、5日)兩天各地為多雲時晴；白天「暖熱如夏」，北部最高溫近30度、南部更達35度，早晚仍偏涼。各地區平地氣溫為北部16至30度，中部18至33度，南部19至35度，東部18至33度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，周四(6日)鋒面接近，白天仍偏暖，中部以北雲量漸增、漸趨不穩定；周四晚起至周五(7日)受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響較小。周六(8日)鋒面遠離，西半部好轉多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨，北仍偏涼，中南部早晚涼。下周日、一(9、10日)各地恢復為多雲時晴，氣溫回升。

另外，他也說，根據最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬皆顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，是否能發展為今年第1個颱風？需持續觀察。