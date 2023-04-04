科學人雜誌險熄燈 募資轉型找孫維新當總編輯

「科學人」雜誌去年面臨營運困境一度喊停，最後由大江生醫集團與貝殼放大群眾顧問公司共同注資，和遠流出版一起成立台灣科學人公司，並邀來天文學家孫維新擔任總編輯，也展開群眾募資。轉型後的「科學人」經營團隊由年輕一代接手，內容增加台灣觀點，將國內內容提升至五成。「人們必須知道未來在哪裡，才知道如何調整現在。」孫維新表示，轉型後「科學人」希望讓讀者知道尖端科技的發展方向，從而知道面對與準備未來的挑戰。

創刊於1845年的美國「科學人」雜誌( Scientific American)，是全球科普雜誌的第一品牌。台灣的科學人雜誌，則由遠流於2002年引入，以美國「科學人」的最新研究成果為基礎，加上台灣的科研結果；總共發行超過250期、共12000多篇文章。

孫維新二月接手「科學人」總編輯，三月號雜誌已呈現全新面貌。封面使用鏡面反光材質製作，只要讀者拿起雜誌，透過反射便會成為「科學人」封面人物。孫維新笑著表示，許多讀者「以為拿到時尚雜誌」。四月號「科學人」則因應低軌道衛星的主題，封面在亮處是燦爛夜空，拿到暗處就會看到人造低軌道衛星畫過去的痕跡。

而從三月份開始，原有「科學人書摘」欄位改名為「知識搖籃」，並邀請到專欄作家分享讀後心得、再搭配由編輯挑選推薦的科普書籍。孫維新表示，未來每期都會有一個主題，搭配相關新聞與台灣觀點，他也會以總編輯身分撰寫文章談此一主題。

孫維新舉例，四月號「科學人」主題是低軌道衛星。馬斯克的太空技術公司 SpaceX 將數千顆低軌道衛星送入軌道，目的是向地球上偏遠地區提供高速網路服務。然而這些人造衛星卻會破壞自然美感、並讓天文觀測受到影響。「科學人」除了介紹低軌道衛星，也會用台灣觀點撰寫此一科技成就對各領域的影響，封面照片則使用台灣鹿林天文台拍攝的夜空照片。他指出，美國「科學人」的讀者群之一是企業領袖，因為他們知道，新科技會決定未來企業的方向。