清明公墓、景點車流多 高市交通局：預測車流不塞車

適逢清明兒童連續假期，今年連假長達5天，高雄市府交通局依歷年車流資料預估，市區幹道總流量最高日、旅遊高峰日已過，但今天上午在壽山動物園附近鼓山路與興隆路仍出現塞車，車子管制上山，而北高雄各區雖清明連假民眾返鄉掃墓及出遊量大，警方指出，交通仍算順暢。

交通局依照以往流量資料分析，本年度清明連續假期各墓區周圍交通情形，元亨寺今天人、車流較多；拷潭公墓以前天車潮較為明顯；旗津納骨塔以今天較易湧現車潮，預估將比一般假日增加20%至25%車流量；另深水山公墓，預估前天車流最為顯著。高雄市殯葬管理處指出，為因應民眾掃墓需求，規劃免費接駁車並於重點路段實施交通管制。

此外，交通局分別指出高雄各景點熱門旅遊時段，旗津為每日上午11時至下午6時；西子灣、駁二為每日下午2時至7時；旗山、美濃為每日2時至5時；佛光山(佛陀紀念館)為每日9時至12時、壽山動物園為每日上午11時至下午5時；夢時代、SKM park為每日下午2時至6時；義享天地、巨蛋為下午2時至晚上8時；義大世界為每日上午11時至下午5時。

至於，高速公路周邊幹道車多時段，交通局指出，以東向往國道為每天上午9時至12時及下午2時至晚間10時；西向往市區為每日中午10時至晚間9時。