清明連假第3天湧現提前北上車潮 屏警持續調撥車道至晚間7點半

清明連假第3天，出遊人潮加上返鄉掃墓民眾擠爆各觀光景點，屏東縣警方統計，前往墾丁及台東的交通要道屏鵝公路，南下在今上午7點開始湧現車流，直至下午3點每小時破2萬輛次，中午11點左右出現北返車潮，每小時逾千輛次，轄區枋寮警分局在下午4點左右實施北上調撥車道，視車流狀況接近晚上7點半撤除。

今年北上調撥路段從楓港開始，大型車輛禁入調撥車道，枋寮警分局指出，前往屏東墾丁、台東唯一道路台1線、台17線今南下車流從零時至晚上7點累計3萬533輛次，北上車流1萬3977輛次，中午過後每小時逾千輛次，為疏解車流，在下午3點58分實施北上調撥車道措施，調撥台1線453.1至460公里處南下內側車道供北上車輛使用，實施近3個半小時，晚上7點半撤除。