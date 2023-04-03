竹北一片漆黑大規模停電 台電證實斷路器跳脫
新竹縣竹北市今天晚間8時許發生大規模停電，估計超過4千戶無電可用，尤其竹北西區影響範圍最大，包含新國里、新社里等，台電證實六家變電所異常；竹北上月25日才發生路燈大規模停電，今晚更嚴重，讓不少民眾在網路抱怨「又來了」。
台電表示，因六家變電所第06饋線接地、相間電驛動作，斷路器故障跳脫，造成區域性停電，目前仍在查修中，無法估計復電時間，估計仍有2千戶受影響，但將陸續復電。
竹北市長鄭朝方表示，晚間8點22分收到停電訊息，範圍涵蓋中崙里博愛街、科大一二街，新國里中正西路、新光街、華興街，新社里國盛街、國光街等，公所即啟動通報巡檢機制，停電戶數4642戶。
竹北3月25日晚間才曾發生路燈大規模停電，因當天是Earth Hour，正巧碰上熄燈1小時的節能減碳活動，還讓不少民眾誤會，停電原因同樣是六家變電所饋線故障，不過僅路燈線路受影響，一般家庭用戶並未停電。
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