HPV篩檢助消除子宮頸癌！專家擬短中長期篩檢計畫

「怎麼可能，我定期回診，接受抹片檢查，怎可能還是罹癌？」陳姓婦人在診間哭著問，先生則在一旁緊握她的手。台北榮民總醫院婦女醫學部部主任王鵬惠表示，由於抹片偽陰性較高，診間經常可看到類似個案，依規定做抹片，但仍無法提早發現異狀。

王鵬惠表示，除了檢查意願停滯不前，抹片精準度仍有侷限性，如果沒有刮到正確部位，很可能「有病卻沒能及時發現」。

國際趨勢：HPV檢測列為子宮頸癌優先篩檢項目

為達到世衛組織2030年清除子宮頸癌目標，美國預防醫學工作小組（USPSTF）與美國癌症醫學會（ACS）建議將HPV檢測列為子宮頸癌優先篩檢項目，有助提升篩檢準確度，更早發現癌變風險。目前，澳洲、美國、加拿大、紐西蘭、英國、新加坡和泰國等均將HPV檢測納入子宮頸癌篩檢政策，而國健署也在這一兩年推動HPV檢測試辦計畫。

王鵬惠表示，抹片與HPV檢測的篩檢方式差不多，但後者以儀器判讀結果，減少人為影響，敏感度及精準度較高，且可以自採，許多畏懼內診的女性可以自己來，提高篩檢意願。如果HPV篩檢結果陽性，抹片結果異常，就應立即接受陰道鏡檢查，或是3至6個月後，再做一次抹片。若為HPV篩檢陽性，但抹片正常，則仍具有一定罹癌風險，建議1至2年後再做抹片。

「愈來愈多國家採取雙軌制，女性同時做兩項檢查，保護及預防效果更好。」王鵬惠說，國健署提供公費抹片檢查，在異常偵測率上，為國際前段班，但須每3年做一次。如能兩者併用，讓HPV檢測更為普及，相信可提高偏鄉離島女性的篩檢意願。

專家集思廣益 擬HPV篩檢優先之短中期計畫

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，傳統子宮頸癌防治以抹片為主，但已至天花板，3年篩檢一次者僅約5成，5年一次者6成，且逐年下降中。為此，婦女團體、公衛專家均希望篩檢工具能夠轉型，擬定配套措施。

世衛組織呼籲各國於2030年達到消除子宮頸癌的防治目標，蔡麗娟說，只剩7年，台灣癌症基金會邀請相關領域專家一起討論，並於會議中擬定短、中、長期等規畫，其中「抹片合併HPV篩檢」就扮演著重要角色，3年未做過抹片檢查者就應合併病毒篩檢，在HPV檢測正式納入子宮頸癌防治政策前，政府應加強宣導，給予正確認知，讓國人瞭解其效益後，提高接受度。

蔡麗娟表示，在閣揆陳建仁的催生下，國健署2018年推動公費HPV疫苗接種，施打率超過9成，成效顯著。如能在家長同意書上，提醒媽媽做抹片、病毒篩檢，就能讓母女一起遠離子宮頸癌威脅。

台灣病理學會理事長賴瓊如則指出，相較於抹片檢查，HPV檢測的敏感度較高，但存有3大問題：首先，檢查方式與抹片一樣，對於許多女生來說，躺在內診台一樣需克服心理障礙；再者，國外推廣自採式HPV檢測，但自己做，容易產生誤差；第三則是目前台灣並未給付這項檢測，自費約需1000元。