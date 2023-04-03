WHO目標加速清除子宮頸癌　篩檢政策轉型是國際趨勢

我國自1995年起提供30歲以上女性子宮頸抹片免費篩檢服務，25年來累積篩檢率達82.7%，但近幾年來，成效卻不盡理想，逐年降低。2020年本土新冠疫情仍屬平穩，但僅221萬3443人到院受檢，較前一年下滑7%，創近10年來新低，而後隨著疫情嚴峻，預估去年及前年，受檢人數應更少，嚴重危及女性健康。

子宮頸抹片檢查瓶頸：不做的人還是不做

「近年子宮頸癌防治成效趨緩，甚至處於停滯狀態。」台灣婦癌醫學會理事長張志隆表示，抹片篩檢已面臨瓶頸，「不做的人還是不做」，就算抹片專車開到家門口，這群人還是不願走出來接受採檢。

國健署統計顯示，約7成成年女性願意每3年接受1次抹片，亞洲婦癌研究團體榮譽理事長、長庚婦癌研究中心負責人賴瓊慧表示，約3成女性基於「怕痛、不好意思、沒時間」等因素，就是不想躺在內診台，接受抹片檢查。

與WHO一起根除子宮頸癌 抹片+HPV檢測併軌是國際趨勢

賴瓊慧表示，子宮頸癌防治包含預防、篩檢及積極治療等面向，逾9成子宮頸癌與人類乳突病毒（HPV）有關，世衛組織提出2030年消除子宮頸癌90/70/90目標，包括，「90%女孩於15歲時接種HPV疫苗」、「70%的女性在35歲前接受高效能的子宮頸癌篩檢」、「90%被確診為子宮頸癌的女性能得到治療及照護」。

近幾年來，政府提供國一女生公費HPV疫苗接種，未來子宮頸癌盛行率勢必逐年下降，造福女性，但這對世衛組織2030子宮頸癌防治目標，卻是緩不濟急，難題在於「如何讓不願意接受抹片的女生接受採檢？」

為此，國健署去年推行人類乳突病毒(HPV)檢測試辦計畫，對象為5年內未曾做過抹片檢查的45歲以上女性，除了抹片之外，另提供HPV檢測，雙管齊下，篩檢準確率可達97％。張志隆說，政府將HPV檢測納入國家子宮頸癌防治政策中，比照歐美國家雙軌制，「這是世界趨勢，也是對的方向。」

澳洲於2017年捨棄傳統抹片檢查，採用HPV檢測，除了原住民女性可選擇自採方式，其餘均由醫師採檢。張志隆表示，成效如何，未來可透過流行病學調查驗證。而愈來愈多國家採抹片、HPV檢測等雙軌制，如兩項報告結果均為陰性，則5年後，再做一次抹片即可。

子宮頸抹片與HPV篩檢的差異

至於兩者優異，張志隆表示，抹片檢查行之多年，檢驗經驗豐富，品質值得信賴，但最後結果由人來判讀，仍有其侷限性。至於HPV檢測，準確性、敏感度較高，品質穩定，且由機器判讀，可大量降低人為因素的影響。

臨床顯示，HPV檢測如為自採方式，接受度較高，解決眾多不願躺在內診台上的女性困擾。如果檢測結果為陽性，至醫療院所接受抹片及陰道鏡檢查，即使抹片檢查結果為陰性，仍建議每年均應接受一次抹片檢查。

「如為自採檢體，應該有助於提高篩檢率。」賴瓊慧表示，但目前仍無研究證實「自採的準確度與醫師執行差不多」，且尚無自採HPV檢測醫材通過食藥署核准。台灣一家生技廠商預計於今年4、5取得食藥署查驗登記，但如想執行大規模驗證試驗，必須投入巨額資金。

此外，抹片為細胞學檢查，在台灣行之多年，台灣分子實驗室水準不遜於歐美，一旦子宮頸癌防治方式改以HPV檢測為主，則相關醫檢師就需面臨轉型的準備，而大部分臨床醫師、病理師也需再進修學習，這也是推廣HPV檢測的另一個需克服的難題。