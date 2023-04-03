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宜蘭至頭城「紫爆」 清明連假第4天15處壅塞路段出爐

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
4月4日中部區域路況預報。圖／高公局提供
4月4日中部區域路況預報。圖／高公局提供

交通部高速公路局表示，今天下午多起國道車輛事故，車輛回堵，大幅影響整體車流。清明連假明邁入第4天，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。高公局預判15處重點壅塞路段與時段，並將祭出多項國道相關疏導措施。據國道即時路況顯示，國5宜蘭至頭城傍晚「紫爆」，湧現車潮。

明天15處重點壅塞路段，高公局預判，包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、圓山-大華系統、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局指出，明天國道相關疏導措施，12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口及南投服務區便道、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局指出，清明連假第3天，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口、大雅至台中系統；國3北向關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為83.4百萬車公里，預估全日交通量為118百萬車公里。

今天車輛事故統計，高公局表示，下午2時52分國1北向296.5公里處，1輛小客車自撞護欄事故，占用內線車道，下午3時8分排除，造成後方車流回堵3公里。

下午3時2分國5北向30公里處，2輛小客車追撞事故，占用內線車道，下午3時8分排除，造成後方車流回堵2公里。下午4時26分國1南向314.5公里處，2輛小客車追撞事故，占用內線車道，下午4時30分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

4月4日北部區域路況預報。圖／高公局提供
4月4日北部區域路況預報。圖／高公局提供
國1南向314.5公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／高公局提供
國1南向314.5公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／高公局提供
高公局預估明天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。圖／高公局提供
高公局預估明天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。圖／高公局提供
4月4日南部區域路況預報。圖／高公局提供
4月4日南部區域路況預報。圖／高公局提供

國道 宜蘭

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