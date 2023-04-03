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把握連假好天氣高溫上看30度！「這天」東北季風增強 溫度略降

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
把握連假好天氣，中央氣象局最新預報，各地白天高溫25度至30度。圖／本報資料照片
把握連假好天氣，中央氣象局最新預報，各地白天高溫25度至30度。圖／本報資料照片

把握連假好天氣，中央氣象局最新預報指出，近日各地白天高溫25度至30度，南部近山區更會有32度至35度；到了收假上班日，6、7日天氣就會轉變。另外，基隆北海岸、東半部、馬祖沿海，明、後天浪高速增至2米，注意海上活動安全。

中央氣象局預報員曾昭誠受訪表示，今天起到後天，天氣狀況類似，各地都是晴到多雲，只有東半部，以及午後西半部山區會有些零星降雨。

6日到7日，鋒面通過，東北季風增強，迎風面的中部以北、東半部，有降雨機率，降雨範圍也會較廣；南部山區也有些許降雨，但量不多，南部平地主要以陰天多雲為主。

8日東北季風影響，水氣稍減少，降雨範圍縮小到東半部地區、西半部山區，西半部平地則轉為多雲到晴天氣。9日東北季風減弱，東半部地區降雨範圍縮小至東半部地區，其他地區多雲到晴。

溫度方面，曾昭誠指出，這幾天各地白天高溫在25度至30度，南部近山區可能會有32度至35度，白天算熱；到了夜晚清晨，大多在19度至21度，天氣偏涼。

他說，6日過後，東北季風影響以北部為主，溫度開始略降。從7日、8日一直到9日清晨，整個北部地區、宜蘭，溫度在17度至20度，整天溫度變化不大，中南部白天高溫會稍降，但仍有25度左右，影響不大，白天溫暖。

4日至6日，因台灣轉偏南風，金門、馬祖地區容易起霧；5日清晨，中部以北也易起霧。另外，明天白天到6日，與太平洋相接的馬祖、基隆北海岸、東半部、恆春半島、綠島，易有長浪發生。

中央氣象局也在臉書專頁「報天氣 - 中央氣象局」指出，明、後天天氣雖仍不錯，但受長浪影響，台灣北側和東側海面浪高將迅速增大。

氣象局指出，明早起，基隆北海岸、東北部沿海浪高迅速增大至2米，後天一整天浪也大。

在東部沿海、東南部沿海、恆春半島東側沿海、蘭嶼綠島，明天下午浪開始增大，入夜後可達2米；到了後天，東南部、恆春東側沿海、蘭嶼綠島浪甚至可近3米。馬祖海面浪潮從明下午起增大，後天接近2米。

中央氣象局說，明後天天氣雖不錯，但台灣北側和東側海面浪高將迅速增大。圖／中央氣象局提供
中央氣象局說，明後天天氣雖不錯，但台灣北側和東側海面浪高將迅速增大。圖／中央氣象局提供

馬祖 氣象局

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