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清明連假迎第4天 「7大路段」估有出遊車潮

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
公路總局表示，清明連假第4天，預估台61線中彰大橋在內等7大路段，仍有出遊車潮。記者林伯東／攝影
公路總局表示，清明連假第4天，預估台61線中彰大橋在內等7大路段，仍有出遊車潮。記者林伯東／攝影

交通部公路總局表示，明天清明連假第4天，預估省道主要幹道、銜接國道路段，以及觀光風景區周邊路段，包含台61線中彰大橋在內等7大路段，仍有出遊車潮

公路總局指出，截至今天下午3時，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台2線淡水竹圍路段至坪頂路路段東向、八斗子路段至蝙蝠洞路段東向、萬里漁港路段至新翡翠灣路段西向、基隆安樂路段至大武崙路段西向、台3線武嶺橋路段至大溪路段北向、梅山路段北向及台61線中彰大橋路段北向等。

公路總局表示，預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段，仍有出遊車潮，包含台61線中彰大橋、台2線關渡-淡水、台14甲線霧社-清境農場、台21線日月潭、台18線接國三中埔交流道、台86線接國三關廟交流道、台9線蘇花路廊等。

公路總局提醒，用路人出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段。路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

公路總局說，已協調客運業者，籌措足夠運能並視人潮機動增班。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2169班次，疏運3萬7565人；東部國道客運路線共計行駛509班次，疏運1萬1035人。

公路總局指出，依據目前預售情形，西部國道客運尚有75%空位、東部國道客運尚有58%空位。

國道客運 車潮 連假

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