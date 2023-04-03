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蘇花路廊湧現北上車潮 花蓮警方崇德實施交通分流

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
清明連假第三天，蘇花路廊北上車流逐漸湧現，公路總局統計，每小時交通量約維持900至1100輛，整體交通量相較去年同時段增加3成以上。圖／警方提供
清明連假第三天，蘇花路廊北上車流逐漸湧現，公路總局統計，每小時交通量約維持900至1100輛，整體交通量相較去年同時段增加3成以上。圖／警方提供

今天是清明連假第三天，蘇花路廊北上車流逐漸湧現，公路總局統計，每小時交通量約維持900至1100輛，整體交通量相較去年清明假期同時段增加3成以上。而台九線花蓮崇德管制站下午3時許出現北上車潮，警方立即實施分流管制。

公路總局第四區養護工程處指出，今天北返旅次開始湧現，中午過後蘇花路廊北上車流逐漸增加，截至下午3時，宜蘭往花蓮南向車流量為8578輛，北上方向為6378輛，交通量相較去年同時段增加約3成以上，預估今天蘇花路廊北上車流量仍有約6000輛通行需求。

在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改南下旅行時間約72分，北上旅行時間約80分，目前蘇花路廊整體運行順暢。

新城警分局表示，台九線崇德管制站北上車流於下午3時15分左右出現，為了避免雙線道匯入單線道造成塞車，崇德派出所員警立即實施分流管制，輪流放行內外車道車輛前進，疏導車流。

明天為清明連假第四天，公路總局第四區養護工程處指出，依過往連假疏運交通趨勢研判，蘇花路廊將於上午逐漸湧現北返車潮，全日交通量約1萬5900輛次，車多壅塞時段為上午10時至晚上10時；收假日北上全日交通量約1萬9700輛，車多壅塞時段為上午10點至晚上10時，請用路人避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

蘇花路廊、台九線花蓮崇德管制站下午3時許出現北上車潮，警方立即實施分流管制。圖／警方提供
蘇花路廊、台九線花蓮崇德管制站下午3時許出現北上車潮，警方立即實施分流管制。圖／警方提供

蘇花路廊 連假 花蓮

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