蘇花路廊湧現北上車潮 花蓮警方崇德實施交通分流

今天是清明連假第三天，蘇花路廊北上車流逐漸湧現，公路總局統計，每小時交通量約維持900至1100輛，整體交通量相較去年清明假期同時段增加3成以上。而台九線花蓮崇德管制站下午3時許出現北上車潮，警方立即實施分流管制。

公路總局第四區養護工程處指出，今天北返旅次開始湧現，中午過後蘇花路廊北上車流逐漸增加，截至下午3時，宜蘭往花蓮南向車流量為8578輛，北上方向為6378輛，交通量相較去年同時段增加約3成以上，預估今天蘇花路廊北上車流量仍有約6000輛通行需求。

在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改南下旅行時間約72分，北上旅行時間約80分，目前蘇花路廊整體運行順暢。

新城警分局表示，台九線崇德管制站北上車流於下午3時15分左右出現，為了避免雙線道匯入單線道造成塞車，崇德派出所員警立即實施分流管制，輪流放行內外車道車輛前進，疏導車流。