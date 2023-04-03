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連假流感、腸病毒門診人數增加 屏基：孩童居多 家長需提高警覺

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
國內流感、腸病毒進入流行期，屏東基督教醫院兒科門診人數增加，呼籲家長落實防疫措施，若孩子出現嗜睡、意識不清等重症前兆，應盡速就醫。圖／屏東基督教醫院提供
國內流感、腸病毒進入流行期，屏東基督教醫院兒科門診人數增加，呼籲家長落實防疫措施，若孩子出現嗜睡、意識不清等重症前兆，應盡速就醫。圖／屏東基督教醫院提供

清明5天連假屏東豔陽高照吸引不少親子踏青，屏東基督教醫院提醒，國內A型流感腸病毒病童人數增加，從3月19日至25日全國腸病毒急診就診人次較前1周多，逐漸進入流行期，家長外出旅遊仍要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施，若發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降等重症前兆，應盡速就醫。

衛福部疾管署統計上個月19日到25日全國腸病毒急診就診人次，總計3120人次，較前1周上升16.6％，腸病毒就診人次呈緩升趨勢，疫情傳播風險持續，需提高警覺。

屏基小兒科主治醫師卓德松表示，近期住院病患多以學齡前孩童為主，多為A型流感、上吐下瀉及腸病毒，尤其腸病毒有逐漸升溫趨勢，上個月就有1名不足1歲的新生兒感染少見的腸病毒D68型，沒有典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手口足等症狀，而是發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸喘，且一度因喘不過氣轉至新生兒加護病房治療。

卓德松指出，呼吸道感染疾病不見減少，包含A型流感、黴漿菌肺炎、腺病毒等，孩童除高燒、肌肉痠痛、倦怠，也可能同時出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，提醒家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應盡速就醫。

屏東基督教醫院為體恤病童連假只能在病房度過，今天上午與詠江教育基金會於兒科病房辦活動，安排魔術師到小兒科門診、病房及早期療育中心表演，贈送禮物袋為病童加油，彌補不能外出遊玩的缺憾。

屏東基督教醫院與詠江教育基金會今天上午於兒科病房舉辦活動，安排魔術師到小兒科門診、病房及早期療育中心表演，彌補病童連假不能外出遊玩的缺憾。圖／屏東基督教醫院提供
屏東基督教醫院與詠江教育基金會今天上午於兒科病房舉辦活動，安排魔術師到小兒科門診、病房及早期療育中心表演，彌補病童連假不能外出遊玩的缺憾。圖／屏東基督教醫院提供

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