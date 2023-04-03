環署修正加強固定源逸散性管辦 環團盼提高集氣效率

為降低來自砂石、水泥、堆置場等逸散大戶所產生的空汙，環保署今年1月預告修正「固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法」草案，訂定更高規格管制標準，最快今年7月發布、明年正式實施。但環團認為60％集氣效率、3年寬限期等太過寬鬆，建議提高效率並將寬限期縮短為2年。

台灣每年約排放2萬424公噸總懸浮微粒（懸浮於空氣中所有粒徑之微粒，TPS），其中約有63%屬於逸散性粒狀汙染物，約1萬2812公噸。本草案管制對象包含砂石處理、採礦、水泥、石材、瀝青拌合、鋼鐵冶煉等產業、公路，以及含堆置粒狀汙染物面積達100平方公尺的行業。

環保署空保處第一科科長陳宜佳表示，各種逸散性粒狀汙染物來源中，物料堆置占5成，如砂石場、工廠堆置的煤礦、木屑、飛灰等，此次修正草案要求業者至少選擇封閉式建築、阻隔牆、防塵布（網）、化學穩定劑、灑水等其中1項作為逸散防治措施。

其中，考量阻隔牆效果有限，此次草案禁制推至體積達3000立方公尺或重量達6萬公噸的大型堆置場，採阻隔牆作為防制手段；針對裸露區域的揚塵，草案也將舖面覆蓋從80％修正至100％，若業者無法做到100％面積綠化，也可鋪設混凝土、防塵布（網）、化學穩定劑、灑水等。

草案也首次規定，瀝青混拌業、鋼鐵冶煉等產業的開放性製程，其集氣設施效率應達60％以上，提高廢氣收集處理效率、減少空汙物質排放；另也要求砂石、採礦、水泥、鋼鐵冶煉、大型堆置廠等業者裝設至少2支以上的CCTV，記錄公私場所出入口、洗車設施及許可證納管堆置區。

台南社大環境小組副研究員林政翰表示，修正草案要求業者至少從5個選項中選擇1項作為逸散防治措施，對於無法在室內操作部分，應強制要求使用防塵布（網），不然業者選擇灑水，結果遇到缺水就無法落實。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，鋼鐵業與瀝青業的局部集氣效率只要求達到60%實在太低，仍有將近40%會逸散，應加嚴要求工廠設法提升集氣效率，另部分改善措施要等修法發布後3年才實施，認為寬限期太長，建議縮短為2年。

立委陳椒華辦公室表示，本次修法新增規定要設置攝錄影監視系統來監控汙染，但認為除設置CCTV，應要求裝設微型感控監測PM2.5有無逸散狀況，並與主管機關連線，確保業者真正落實。

陳宜佳說，多數原物料裝卸沒辦法在完全密閉狀況下完成，但製程部分空汙法有規範需有效收集，業者若在室內操作的話。集氣效益可達95％以上；CCTV部分，確實部分業者有設置微型感控並與主管機關連線，但涉及後端硬體及人力要求，恐造成龐大行政負擔，因此先要求業者自我管制，後續再研究微型感控及地方政府連線監測、加強智能防治措施等技術。

陳宜佳表示，本草案若修正意見不多，最快可在今年7月發布，1年內上路，另因涉及全台道路安全島改善及工廠廢氣收集製程改變，先前已和交通單位、產業公會溝通，預計給予3年緩衝時間。