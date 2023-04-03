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少選深色！醫曝染髮「最佳間隔時間」染完1動作必做

少選深色！醫曝染髮「最佳間隔時間」染完1動作必做

聯合新聞網／ 綜合報導
醫生建議染髮少選深色。 圖／ingimage
醫生建議染髮少選深色。 圖／ingimage

許多人因為想要改變造型，會定時去染頭髮。不過皮膚科醫師表示，雖然短期看不到染髮對身體的危害，長期下來還是會有致癌疑慮，若仍須染髮，最好間隔的時間為3到6個月，另外染完頭髮最好也要多喝水，藉由排尿排出有毒物質。

皮膚科醫師曾德朋在「健康2.0」指出，大部分的染劑還是有化學成分，當染劑塗抹在頭皮或是頭髮，經吸收後，進入血液或是腎臟內，如果長期反覆染髮的話，化學物質可能無法被代謝，會沾附在器官上，長期累積會導致細胞病變。

曾德朋說最好可以降低染髮頻率，間隔3-6個月進行染髮，讓身體能增加排泄的機會，也可以讓細胞自我修復。外科醫師江坤俊也建議，染髮要避開深褐色和黑色，因為深色的染劑，基本上會含比較多的PPD(對苯二胺)，重金屬含量可能也會比較高。

另外染髮要記得選擇合格的染劑，並且做好頭皮隔離，染完後一定要多喝水，因為染劑裡的化學成分，大部分還是要經由泌尿系統去代謝，多喝水多排尿，可以把有害物質排出去。

染髮劑

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