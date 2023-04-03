連假第三天國1中部路段5事故 3人都因自撞受傷

5天清明連假，國道1號中部路段的第一、二天白天交通流量警示幾乎「非橘即紅」，今天連假的第三天中午12點過後難得一路順暢，國道三隊提醒用路人，下午3點到晚間8點可能湧現大量北返車流，最好避開尖峰時段上國道，晚間8點過後開車應避免疲勞駕駛。

今天到下午兩點之間，國1中部路段共發生5件事故，其中3件無人受傷，另兩件造成3人輕傷，分別是上午4點17分北向204公里，國道客運自撞護欄，造成1駕駛人和1名乘客輕傷，第二件發生在上午5點40分北向204公里，一輛轎車自撞護欄，駕駛人1人輕傷。事故發生後，國道三隊請當事人按照輕微事故處理原則，盡速移到高速公路下的安全處所進行後續處理，避免二次事故及影響交通。

國道1號今日北向彰化交流道路段、台中至大雅路段車多，行車秩序尚良好，國道警方預估下午3點過後開始出現部分北返車潮，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，務必蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規畫行程，駕駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板，或請同車親友查看「高速公路1968」App，或同車親友撥打「1968」客服專線掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

國道1號西螺交流道穿越橋改建工程到12月31日，施工期間西螺南下集散道的車道數由原兩車道配置縮減為1車道，預估將影響西螺出口車流並可能回堵主線，國道警方建議南向往西螺地區的用路人，可由國一北斗交流道駛出改走替代道路，利用平面道路側車道銜接台一線前往西螺地區。