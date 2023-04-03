缺藥中心試營運 王必勝：仍缺貨藥品重新盤點通報

衛福部日前預告成立防缺藥中心，衛福部長薛瑞元表示，該平台定名為「藥品通報處理中心」，設在衛福部架構下，採「跨司署」營運，3月底上線。食藥署署長吳秀梅則說，目前西藥平台都已上線營運，仍由食藥署主責管理，並持續跨部會合作、協調，仍由食藥署協助處理。

薛瑞元先前表示，缺藥中心正式名稱為「藥品通報處理中心」，3月中旬時表示「預算、網頁建立、人員補充」等項目待完成外，3月底可上線營運。吳秀梅則說，目前平台已經上線營運，入口同樣為食藥署原先得「藥品供應資訊平台」，雖說要補足人力，但仍續要行政流程進行招募，目前仍由原承辦相關業務得食藥署同仁接續辦理。

衛福部次長王必勝表示，缺藥問題之一的「藥價」問題，不在食藥署的業務範圍中，因此目前平台建置後，健保署也能加入討論，食藥署持續協助處理製造端的問題。

王必勝指出，目前藥品通報處理中心涵蓋5大業務範圍，為中、西藥、兒童困難取得之藥品與醫材、罕病特殊營養品及緊急藥物、公費疫苗及傳染病用藥。

至於，先前公布的15項緊急、無替代品藥物，王必勝則說，目前已透過專案方式進口、製造，將進一步確認當中有無分配不均問題，希望讓所有民眾都有藥可用。

「藥品供應通報處理中心」將試營運兩周。王必勝說，目前已發函給各醫療單位、藥局，針對仍缺貨藥品進行重新盤點、通報，最快下周舉行記者會說明。

至於先前薛瑞元預告的「中藥缺藥納入通報系統」，王必勝表示，試營運尚未納入，中藥材多為植物，短缺與種植因素、漲價有關，型態與西藥有所不同，希望4月可完成建置。吳秀梅則說，目前中藥的缺藥管理仍由中醫藥司負責統籌辦理。