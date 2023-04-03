中油占2成！ 石化業空汙違規3年323筆 環團籲具體改善

中油高雄大林煉油廠去年10月爆炸起火，原認定是燃燒塔管線破裂，近日第三方調查出爐，認定是人為疏失，再度燒出居民怒火。環團指出，中油汙染行為不只這起氣爆，3年來石化業共有323筆空汙違規事件，其中中油就占69筆，呼籲政府拿出更多具體作為改善石化業空汙問題，另中油作為國營事業，應帶頭做表率，全面檢修汰換老舊設備。

綠色公民行動聯盟分析，統計2020至2022年環保署裁罰紀錄，工廠火災或設備故障導致黑煙等重大空汙事件共有167件，其中138件位於中南部，有36件來自石化產業，裁罰件數較多的3家石化業都在高雄，分別為中油11次、亞聚4次、信昌化工3次。

另因設備元件洩漏造成揮發性有機物超標共有102件，其中54件在高雄、26件在雲嘉地區；以產業別來看，有89件來自石化產業，洩漏最多的分別為中油19件、台塑化6件，李長榮與長春石化各4件。

綠盟統計，3年來石化業總計有323筆空汙違規事件，罰鍰金額累計高達1億1000多萬元，其中，中油占了69筆，約2成，累積罰鍰達3700萬元。

綠盟表示，乙烯減量是石化業減汙、減碳的重要策略之一，台灣的乙烯有7成出口，應在淨零轉型架構下，全面思考高汙染、高耗能產品的出口外銷策略，是否還要大量出口乙烯，將汙染及碳排留在台灣。

另一策略為「煤轉氣」，以台塑六輕為例，一年燃煤量約1200萬噸，燃煤會產生PM2.5及各種重金屬汙染，但大多仍未設定媒轉氣或其他低碳燃料的時間點，且再生能源占其總能源使用率不到0.1％，若能擴大再生能源使用或加速煤轉氣時程，應可成為減量重點。

綠盟表示，石化業是中南部空汙問題的一大來源，若要改善空汙，政府必須針對石化業拿出更多具體作為，如全面檢修汰換老舊設備與管線，並針對各廠區提出改善計畫，尤其中油做為國營事業，更應帶頭做為表率；政府也應思考高汙染、高耗能產業製程在未來10年均將進入汰換期。

綠盟也指出，中南部還有許多中小型的工廠，因產量規模未達管制標準，不須申請固定汙染源操作許可，但其製程卻可能產生各種有害空氣汙染物，形成空汙管制漏洞，應有更完整的評估與檢視，更細緻區分業別及製程，才能對有害空汙有更完善的管制，並更清楚掌握揮發性有機化合物的洩漏問題。