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國道多起連環撞致大塞車 午後13處重點壅塞路段公布

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
國1南向80.1公里處發生1輛小客車與1輛小貨車追撞事故。圖／高公局提供
國1南向80.1公里處發生1輛小客車與1輛小貨車追撞事故。圖／高公局提供

清明節連假第3天，交通部高速公路局表示，今天上午9時至10時許，發生多起車輛追撞事故，均已排除，但因導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。另外，預判下午有13處重點壅塞路段。

今天下午重點壅塞路段，高公局指出，預判為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為37.5百萬車公里，預估今天交通量為118百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至五堵；國1南向湖口服務區至新竹；國1高架北向下塔悠至汐止端；國3北向木柵休息站至南深路；國3南向鶯歌系統至龍潭；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，今天上午9時15分，國1高架北向14公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午9時42分排除，造成後方車流回堵5公里；上午10時17分於國1北向213.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時22分排除，造成後方車流回堵2公里。

此外，上午10時27分在國1南向80.1公里處，發生1輛小客車與1輛小貨車追撞事故，占用中線車道，於上午10時33分排除，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，建議用路人透過高速公路1968網站及App，並在行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段；提醒民眾行車時，注意車前狀況並保持行車安全距離，適度休息避免疲勞駕駛。

車道 國道

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