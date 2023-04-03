高雄演唱會齊發 急診醫：大型活動需設置緊急救護流程

高雄近期演唱會齊發，上周末除了有五月天和大港開唱，阿妹更從3月底一路唱到4月中，高雄到處擠滿人潮甚至一房難求；但也出現有五月天歌迷散場時在捷運站前休克送醫。馬偕醫院災難醫學科主任暨大型活動醫療救護醫學會理事長張國頌表示，不論是舉辦活動時或活動結束的人潮分流，都可能因為人潮擁擠導致缺氧，需有一套救護流程，並設進場指揮中心、控制緊急救護系統為宜。

五月天3月29日到4月3日一連在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，但第二場演唱會結束後，一名年約2、30歲的吳姓女歌迷，在世運站一號出口處突然倒地，一度失去生命跡象，送醫搶救。而歌手張惠妹3月31日至4月16日在高雄世運連唱10場，擺脫台北小巨蛋的「禁止跳動」條款，上萬歌迷紛紛起立跳動，現場如同大型夜店。

張國頌表示，大型活動依據開放式、閉鎖式，以及是否賣票，需要注意的緊急救護流程都不同。一但人潮群聚就容易造成通風不良，導致缺氧使得民眾全身無力癱軟甚至昏迷；尤以活動在閉鎖式的室內舉行發生的情形最高，但仍得視場館的通風能力、容量量而定。

而現在各國愈來愈常舉辦戶外音樂節，也是近年緊急救護重視的焦點。包括活動搭建的舞台、觀眾看台承載量是否足夠也是需要注意的事情，避免同時間過多人跳動造成坍塌事故；而散場時的人潮疏散動線和分流措施，也要事先規劃，避免發生推擠、跌倒，甚至像梨泰院事件發生壓迫性窒息的事件。

張國頌也表示，舉辦大型活動時也要事先規畫、加強通訊設備，因為人潮聚集容易易造成通訊不良無法通話與定位，不但叫不到119，緊急救護人員也找不到人。

梨泰院事件殷鑑不遠，但國內舉辦大型活動時仍未特別注重緊急救護的流程。張國頌表示，可惜「大型群聚活動安全管理要點」空有規則，而無罰則，此相關活動的緊急救護並不落實。

他表示，主辦單位不應只是「排了一排救護車」在場館外就是有規畫緊急救護，應該於事前演練動線、計算人潮疏散時間等，也應要設置進場指揮中心，即時掌握現場和控制緊急救護系統。