唯一主動離開畢卡索的女人 「座椅女子」估價逾4億

蘇富比50周年現代藝術晚間拍賣5日將於香港舉槌。這場晚拍的焦點是畢卡索畫作「坐椅女子」，畫中人是畢加索的愛人兼繆斯弗蘭索娃・吉洛。吉洛是畢卡索眾多情人之中唯一敢愛且主動離開畢加索的女人，正如畫中吉洛坐在猶如王座的扶手椅上，展現出敢愛敢恨的霸氣。

蘇富比表示，「坐椅女子」在1948年的聖誕節完成，是一幅色彩斑斕、歡樂明快的肖像。畫中人是畢加索的愛人兼繆斯弗蘭索娃・吉洛。這幅畫作最初由藝術家本人收藏至離世，後來由孫女瑪麗娜・魯伊斯・畢卡索繼承，見證此作在家族珍藏的重要性。這次上拍是本作首度在亞洲公開亮相。最近幾次香港蘇富比拍賣中，大部分畢卡索不同創作時期的肖像畫都拍出過億港元，刷新亞洲紀錄。此作也預期會拍出過億港幣（約新台幣4億元）。

吉洛邂逅畢卡索時年僅21歲，青春正茂；男方則已年過六旬，兩人無懼近乎「祖孫戀」的年齡差距，搬到法國蔚藍海岸共賦同居，育有一子一女。然而，始終無法獲得名分的吉洛，看到畢卡索歷任情婦的下場，知道兩人火熱的愛情也會降溫，最終決定攜帶子女離開畢卡索。

畢卡索一生擁有無數情人，吉洛是唯一主動離開的一位。而從畢卡索終生珍藏這幅畫作來看，也印證「失去總是最美」的愛情定律。吉洛選擇主動離去，在畢卡索心中留下完美形象，或許是最聰明的選擇。

「坐椅女子」中的吉洛坐在猶如王座的扶手椅上，散發著魅力和自信。當時畢卡索已經逐漸摒棄戰爭年代的灰階單色調，在樂觀的新氣象和蔚藍海岸的日光濡染下，擁抱更明亮、更活潑的色調選擇。

在畢卡索前五名亞洲拍賣紀錄中，蘇富比占四席。畢卡索繪畫最後情人、妻子賈桂琳（Jacqueline Roque）的「抱膝女子」，2021年以港幣1.91億（新台幣6.91億元）成交，寫下紀錄。