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防缺藥中心啟用整合5平台 中藥通報4月底前上路

中央社／ 台北3日電
缺藥樣態愈來愈多元，需跨署、跨部會合作，衛福部「藥品供應通報處理中心」正式啟用，次長王必勝今天說，新成立的防缺藥中心整合擴大5類用藥平台，中藥通報最快4月底前上路。記者余承翰／攝影
缺藥樣態愈來愈多元，需跨署、跨部會合作，衛福部「藥品供應通報處理中心」正式啟用，次長王必勝今天說，新成立的防缺藥中心整合擴大5類用藥平台，中藥通報最快4月底前上路。記者余承翰／攝影

缺藥樣態愈來愈多元，需跨署、跨部會合作，衛福部「藥品供應通報處理中心」正式啟用，次長王必勝今天說，新成立的防缺藥中心整合擴大5類用藥平台，中藥通報最快4月底前上路。

近期西藥缺藥頻傳，衛福部籌組防缺藥中心，將缺藥處理模式拉到部層級，初步規劃試營運2週，預計下週舉行記者會說明。王必勝告訴中央社記者，中心處理缺藥通報涵蓋5大範疇，包含西藥、中藥、兒童困難取得藥品與醫材、罕病特殊營養品及緊急藥物、公費疫苗及傳染病用藥等。

其中，中藥缺藥首度納通報，衛福部長薛瑞元在3月中旬曾預估新制最快4月前上路，但防缺藥中心試營運階段暫無中藥通報。王必勝解釋，因中藥是全新納入，缺藥型態與西藥不同，比如中藥材是植物，包含國內、國外種植，契作模式分布在中國或東南亞，短缺可能與不再種植或漲價有關。

至於「兒童困難取得藥品與醫材」及「公費疫苗及傳染病用藥」平台，王必勝說明，上述皆為原有平台整合擴大功能，都有各自缺藥樣態，比如罕病用藥短缺與使用人數少有關，與西藥缺藥原因不同，所以仍然是透過原平台組織專業人士處理。

王必勝說，經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，各界都深刻體會到傳染疾病防治重要性，這次防缺藥中心整合也加入公費疫苗及傳染病用藥，尤其面對新興傳染病，疫苗採購皆是賣方市場，短缺是因為根本買不到，雖然整合平台，但相關業務依舊是交由疾管署專業處理。

王必勝說，透過部層級的單一中心整合平台，打破過去食藥署專門處理，但權責有限的窘境，比如藥價導致的缺藥，就與健保署業務範圍有關，以衛福部高度處理，不僅可跨司署，甚至在必要時可跨部會，如與經濟部合作解決問題，讓通報者不會再找不到門路。

中藥 王必勝 疫苗

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