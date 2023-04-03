蘇花路廊午後將湧北返車潮 恐塞到晚上 公總籲提早出發

今天清明連續假期第三天，蘇花路廊整體運行順暢。公路總局第四區養護工程處說，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向累積車流量為5129輛、花蓮往宜蘭方向為1950輛，上午7時南下最高量765輛／小時。

另在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約73分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約72分。

公路總局第四區養護工程處依據過往連續假期交通趨勢研判，今天蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，預估午後崇德地區將湧現北返車潮。

公路總局第四區養護工程處說，今天預估北上車流量約近1萬2500輛次／日，車多壅塞時段為下午2時至晚上7時，今日欲規畫北返的用路人提早出發避開尖峰。

至清明連續假期最後兩日預估狀況為，明天全日交通量約1萬5900輛次／日，北上車多壅塞時段為上午10時至晚上8時。5日清明節全日交通量約1萬9700輛次／日，北上車多壅塞時段為上午10時至晚上10時，建議提早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

昨天蘇花路廊南北雙向整體順暢，宜蘭往花蓮南向全日交通量共1萬6383輛次／日，花蓮往宜蘭北向則有9088輛次／日，整體交通量較去年清明假期同時期增加兩成以上。

公路總局第四區養護工程處統計，蘇花路廊南下交通量最高紀錄是107年清明連假的2萬4755輛，而本次清明連假首日宜蘭往花蓮方向為2萬3563輛，為歷史次高紀錄，也因蘇花路廊車流已遠超過可負荷之流量，導致壅塞情形發生。

公路總局第四區養護工程處也提醒，往花蓮方向用路人請多加使用蘇花改路段，非必要勿進入台9丁線，避免影響台9線車流續進，以提高紓解效率。