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坂本龍一大腸癌逝 醫師：抽菸者篩檢年齡應下修至45歲

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
坂本龍一不敵病魔，享壽71歲。圖／威視提供
坂本龍一不敵病魔，享壽71歲。圖／威視提供

日本音樂大師坂本龍一昨傳出過世消息，享壽71歲。他2014年被診斷出罹患咽喉癌，2020年6月也對外公布被醫師診斷罹患大腸癌；未料抗癌多年，仍不敵病魔於3月28日過世。台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，通常咽喉癌和大腸癌沒有直接關聯，應不是轉移，但最大的共同連結是抽菸。因此除依照衛福部國健署建議，50歲以上定期腸癌篩檢，抽菸者最好提早至45歲就做篩檢，以利早期診斷、治療。

根據國健署統計，大腸癌為國人發生人數最多的癌症，每年約有1萬多人得到大腸癌，並有超過5000人因大腸癌死亡。邱瀚模表示，若終其一生都不做，約15人中會有1人罹患大腸癌；如果有抽菸史的話，風險更高。

大腸癌是可以早期發現早期治療，且治癒率很高的癌症。根據統計，早期大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。邱瀚模表示，第二期的五年存活率還有80％，第三期就掉到60%，等到第四期只剩10％，使用再怎麼好的藥治療效果都很有限。

然而大腸癌初期幾乎沒有症狀，等到出現症狀都已是第二、三期以上，邱瀚模表示，不論是否為高風險族群都要做篩檢，

國健署現在推動50至74歲民眾每兩年一次定量免疫法糞便潛血檢查，檢查結果如有異常，則再進一步接受大腸鏡檢查。

邱瀚模表示，透過篩檢抓出大腸癌的患者，第一期只需要使用內視鏡或腹腔鏡的手術切除病灶：第二期也可以只需要外科手術切除不需要化療。但到了第三期，除了手術切除病灶，還需要切除淋巴和進行化療。到了第四期則純粹以化療和標靶治療為主，「因為開刀已無意義」。至於免疫療法、細胞治療等新型治療方式在大腸癌的治療上沒有什麼進展，「與其把大把鈔票投入後端治療不如早點篩檢」，大腸癌治癒有50％以上歸功於篩檢。

邱瀚模也表示，國內統計大腸癌多發生在50歲後，但建議抽菸者和男性因風險較高，應該下修至45歲。但由於抽菸者的健康風險意識較低，連帶不會有積極定期篩檢的健康行為，因此或許也可考慮未定期篩檢者，提高後續癌症治療時的自付額比例，以提升篩檢率。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

大腸癌 抽菸 癌症治療

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