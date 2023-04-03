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把握連假好天氣 鋒面上班日報到 這兩天恐大範圍降雨

聯合報／ 記者周彥妤胡瑞玲／台北即時報導
民眾趁著連假好天氣，開心出遊。記者林伯東／攝影
民眾趁著連假好天氣，開心出遊。記者林伯東／攝影

今天晴朗好天氣，中央氣象局說，各地大多為晴到多雲、可以見到陽光的天氣，僅東半部及午後西半部山區有零星短暫陣雨；白天溫暖偏熱，東半部高溫24到26度，其他地區則在27到30度，南部近山區可能有30度以上高溫發生的機率，夜間清晨偏涼，各地低溫約19到21度。

明天、周三收假日風場逐漸轉為偏南風，各地大多為晴到多雲，天氣溫暖舒適，只有東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨。

氣象局說，周四上班日、周五鋒面通過及東北季風增強，周六東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；周四、周五中部以北及東半部地區有短暫陣雨、降雨範圍大，南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，周六水氣稍減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

下周日東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；水氣稍減，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，明天至周四金門及馬祖及周三清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

周二至周四基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。

氣象局說，10日至12日東半部地區及午後西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

周二至周四基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。圖／氣象局提供
周二至周四基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。圖／氣象局提供
未來一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
未來一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
民眾趁著連假好天氣，開心出遊。記者林伯東／攝影
民眾趁著連假好天氣，開心出遊。記者林伯東／攝影
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

氣象局 馬祖

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