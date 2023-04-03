台鐵連3天創疫後疏運量新高 單日客運量再突破70萬人

今年清明連假不少國人赴日賞櫻，但因氣候因素，關東與關西的櫻花早在上周就陸續滿開，加上東京日前又連日下雨，選在清明連假才飛日本的旅客，恐怕多半只能看到散落一地的櫻花雪。 其實日本的花季不只櫻花，就算錯過賞櫻，每年4月下旬、5月初，日本各地也有不同的花季可以賞，像紫藤、鬱金香、粉蝶花、芝櫻等等，或許下回不必擠在清明連假又貴人又多的時間出遊，規畫日本賞花遊程也可以選擇不一樣的方式讓自己旅程更輕鬆又多彩。

2023-04-03 10:00