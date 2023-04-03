聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵連3天創疫後疏運量新高 單日客運量再突破70萬人
疫後旅運回流，適逢清明連假，台鐵局指出，3月31日共疏運旅客75萬1800人；4月1日共疏運67萬6000人；4月2日運量再破70萬人，均創下疫後疏運量新高。
台鐵局指出，今年清明連假投入新型EMU3000型城際列車，以及EMU900型區間快車，疏運期間加開西線93列次，東線含跨線119列次，南迴線21列次，總計233列次的加班車，運能較去年清明連假增加約25%。
台鐵局說，疏運期間特別注意行車運轉安全，提早完成路線、號誌、電力系統檢查，並在各機務段備妥預備編組，可隨時因應需求加開列車。局本部及各區協調中心均成立管制小組，加強各廠、段、站、以及工區停工檢查。
另外，歌手張惠妹、五月天近日於高雄舉辦多日演唱會，面對湧入人潮，台鐵局表示會做好安全疏運準備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言