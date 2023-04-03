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台鐵連3天創疫後疏運量新高 單日客運量再突破70萬人

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
適逢清明連假，台鐵疫後疏運量新高。示意圖。本報資料照片
適逢清明連假，台鐵疫後疏運量新高。示意圖。本報資料照片

疫後旅運回流，適逢清明連假台鐵局指出，3月31日共疏運旅客75萬1800人；4月1日共疏運67萬6000人；4月2日運量再破70萬人，均創下疫後疏運量新高。

台鐵局指出，今年清明連假投入新型EMU3000型城際列車，以及EMU900型區間快車，疏運期間加開西線93列次，東線含跨線119列次，南迴線21列次，總計233列次的加班車，運能較去年清明連假增加約25%。

台鐵局說，疏運期間特別注意行車運轉安全，提早完成路線、號誌、電力系統檢查，並在各機務段備妥預備編組，可隨時因應需求加開列車。局本部及各區協調中心均成立管制小組，加強各廠、段、站、以及工區停工檢查。

另外，歌手張惠妹、五月天近日於高雄舉辦多日演唱會，面對湧入人潮，台鐵局表示會做好安全疏運準備。

台鐵 連假

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